打詐報你知》雲端發票詐騙再現 主持人誤信「中獎通知」慘遭盜刷逾4萬元

近年雲端發票使用普及，相關詐騙手法也層出不窮。活動主持人黃晴雯近日在臉書上分享自身受騙經歷，因為誤信「雲端發票中獎通知」電子郵件，依指示輸入信用卡資料並完成歸戶，結果短短不到1分鐘，便遭盜刷逾4萬元，希望藉由自身案例提醒大眾提高警覺。

誤信中獎通知 不到1分鐘遭盜刷逾4萬元

事發當下，黃晴雯先是收到雲端發票APP通知中獎500元，隨後又收到momo客服寄來的電子郵件，通知另有1000元中獎的消息。點進信件連結後，被導向一個與「財政部電子發票整合服務平台」極為相似的網站。在網站的引導下，依序輸入信用卡號、網頁識別碼與驗證碼，頁面隨即顯示身份驗證、歸戶完成，獎金將於次月由財政部統一發放。

完成操作後不到1分鐘，手機便收到銀行即時消費通知，顯示信用卡被盜刷41847元，當事人這才驚覺遭到詐騙，立刻致電給信用卡公司通報異常。所幸銀行隨即協助辦理信用卡掛失，並受理爭議帳款申請。停卡後，當事人也向165反詐騙專線通報，並依指示前往附近派出所報案。

詐騙防不勝防 任何人都有可能受害

事後，黃晴雯回想起當下曾到官網訂單中，尋找是哪一筆消費中獎，結果找不到詐騙集團提供的發票號碼，但還是合理化一切行為。她坦言自己長期網購，輸入信用卡驗證碼早已習以為常，結果被習慣所制約，落入詐騙陷阱，所幸即時發現是詐騙，沒有投入更多損失。

當事人也向本報透露，陸續有網友私下向她分享自身遭詐騙的經驗，金額從數萬元到數十萬元不等，不過多數人因羞愧或自責而選擇隱忍，不敢向外求助，只能獨自承受心理與經濟壓力。

受害者不該被責怪 分享經驗才能阻詐

最後，黃晴雯認為詐騙受害者不傻，也不該感到羞恥，「真正有錯，該感到羞恥的是詐騙集團。」她也鼓勵民眾一旦發現受騙，應立即通報銀行、撥打165反詐騙專線並報警處理，希望能藉由分享自身經驗，避免更多人落入同樣陷阱。若身為受害者的親友，也無需再指責或檢討被詐騙者，也呼籲停止譏笑或開對方玩笑。

財政部提醒民眾，詐騙集團經常以購物網站購買商品的發票已中獎為由，謊稱載具異常，要求請更新載具歸戶等，誘騙民眾點擊信中連結進入假網頁、輸入個資。留意正確的平台電子信箱及網址結尾都是政府專用「.gov.tw」，也提醒大家不點擊不明網址、不輸入信用卡等個資。

momo官網日前也發出公告，提醒民眾留意假冒中獎通知的釣魚手法，並強調官方領獎流程不會要求提供信用卡資訊。