打詐報你知》電費、健保費退款 小心有詐

詐騙集團猖獗，最近台電、健保署都成為詐騙集團鎖定標的，詐騙集團不約而同都用「退款」為名義，詐騙民眾個資或信用卡資料，台電、健保署提醒，民眾切勿受騙上當，如果收到簡訊，請確認簡訊來源是由「111」政府專屬短碼簡訊平台發送，若收到可疑的簡訊或Email，請立即撥打165反詐騙專線求證，以免受騙上當。



電費退款詐騙 小心個資外洩



台電日前分享詐騙新手法，有民眾收到台電電費相關提醒Email，內容提到「電費計算錯誤可申請退款」，網址又和台電相似，民眾不小心就上當，點進連結，就會連到詐騙網站，進一步騙取信用卡資料。（延伸閱讀：戶頭收到不明匯款 民眾四步驟防範）



台電呼籲，千萬別點選開啟網頁，台電電費相關提醒Email，「內容均不會有網址連結，更不會要求填寫信用卡或帳戶資料」，民眾一定要提高警覺，如果接獲可疑Email，請立即撥打165反詐騙專線或台電客服專線1911求證，以免上當受騙。



除了假冒Email，過去也曾有民眾收到電費未繳提醒簡訊，誘騙民眾點選不明網址連結，騙取個資或信用卡資料，台電強調，電費未繳提醒簡訊內容，只會提醒民眾未繳電費的電號及月份，「不會提供任何網址連結」，簡訊也已全面由111政府專屬短碼簡訊平台發送，民眾要認明111簡訊來源。



健保30年退費也是騙 別點開信



不只台電被詐騙集團冒用，健保署也成受害者，近來有民眾反應，收到「慶祝健保30年、可以退款」的訊息，請民眾進行會員帳戶審核並退款，提供退款申請網頁連結誘使點選獲取個人資料，健保署提醒，千萬不要上當。若接到「NHI.GOV.TW」，且內容為通知退款或領取相關費用等，請不要點擊並儘快將郵件刪除。



健保署指出，健保署通知民眾催繳及退還費用，都會使用正式蓋有印信的公文，或者是111政府專屬短碼簡訊通知，若用Email，寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」還會搭配數位簽章，民眾務必留意。民眾若有任何疑問，可撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證，或撥內政部警政署165反詐騙專線報案。

年底購物旺季到 幽靈包裹重現江湖



除了假冒公部門或國營單位詐騙，過去曾出現的「幽靈包裹」又再度重現江湖，隨著年底購物旺季到來，詐騙集團傳簡訊通知訂購商品取貨，警方提醒，若收到陌生的取貨通知或誤領所謂「幽靈包裹」，應先查證來源、拒絕付款，並可撥打165反詐騙專線諮詢，避免落入詐騙陷阱。



警方也提醒民眾，若無網購卻收到「幽靈包裹」，可透過兩大超商協助退款，切勿透過臉書、LINE、IG 等社群平台購物，以免遭詐或資料外洩。如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，養成「先查證、再付款」的習慣，避免受騙上當。