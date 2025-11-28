打詐報你知》黑五、雙12買瘋了？小心荷包被收割 Meta祭4大防詐新招

隨著黑色星期五（Black Friday）與即將到來的雙12購物節，加上普發萬元現金帶動的消費熱潮，大家的購物車是不是都滿了？但小心，詐騙集團也準備好要「收割」了！



為了對抗日益猖狂的一頁式詐騙與假冒名人廣告，Meta宣布全面升級防詐機制，結合 AI 技術與公開透明度工具，從消費者端到品牌端築起四道防線。我們整理了這次更新的重點，下單前請務必先看過：

別再亂點連結！「藍勾勾」與「透明度」是你的照妖鏡

．看到超低價廣告先別急著刷卡；Meta 建議善用「關於這個帳號」功能。

．檢查粉絲專頁是否有「藍勾勾」驗證標章，這是官方認證的最快識別方式。

．點擊廣告右上角的「⋯」，查看「廣告資料」；現在Meta強制要求台灣廣告主進行實名制驗證，你可以直接看到「出資者」與「受益者」是誰。如果資訊模糊不清，絕對有鬼。

假名人退散！臉部辨識技術主動攔截「投資名師」

大家一定都看過假冒名人推薦商品或投資的詐騙廣告；Meta導入了全新的 臉部辨識技術，當系統懷疑某個廣告疑似冒用名人身分時，會自動比對廣告中的人臉與該名人在Facebook/Instagram上官方大頭貼，一旦確認吻合且被判定為詐騙，系統會直接封鎖並刪除該廣告。



Meta強調，比對完成後會立即刪除過程中產生的臉部數據，不會挪作他用。

品牌主看過來！杜絕山寨廣告的「保護工具」

不只消費者被騙，正版商家也常被盜圖做成一頁式網站；Meta推出的「品牌權利保護工具」是給企業主的防禦武器。



透過企業管理平台，品牌方可以搜尋並大規模檢舉侵權內容。無論是盜用商標還是假冒粉專，都能更快速地向平台投訴，避免消費者因為買到假貨而對正版品牌失去信心。

練就火眼金睛！防詐也能玩遊戲

為了讓防詐觀念更普及，Meta推出了情境式互動遊戲《真的假的？》，透過模擬真實的網購對話、留言互動情境，讓你在遊戲中練習辨識常見的「詐騙關鍵字」。建議可以花幾分鐘玩一下，提升自己的防禦力。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）