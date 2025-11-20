打詐報你知》24小時沒完成驗證會被停用？改良版詐騙郵件來了

又是詐騙！近日有不少網友收到假冒中國信託的電子郵件，要求在24小時之內完成身份驗證，以保護保護帳戶安全，事實上，這類社群軟體訊息或電子郵件早在今年7月就開始流竄，中信銀強調，不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資，請民眾小心求證，以免受騙上當。

24小時完成身份驗證 否則將被永久停用？

有網友在社群上分享，自己近期收到「改良版詐騙郵件」，提警大家小心別亂填個資以免受騙，賺錢、存錢都不容易。

信件內容寫道「我們的系統發現，您的付款資訊被用於多個帳戶。這違反了我們的使用規定。請您在24小時內完成身份驗證，以保護您的帳戶安全，如果您沒有在時間內完成驗證，您的帳戶可能會被永久停用。」並在信件下方有「立即驗證您的身份」的連結按鈕。

中信銀：不會透過社群或電子郵件，要求客戶點擊連結驗證

類似的詐騙手法已於7月開始流竄，中信銀日前表示，接獲外界反映有不肖人士偽冒中國信託銀行名義，發送社群媒體訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證，引導輸入網銀帳號密碼，抑或宣稱偵測到帳戶在多個裝置出現使用紀錄，要求點擊內附連結進行驗證，恢復完整使用權限。

中信銀強調，此等均為詐騙集團手法，並提出3點聲明：