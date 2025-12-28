打詐報你知》ATM也配合打詐 金融業好無奈

「詐騙集團快要壓垮金融業了！」一名金融業人士向本報抱怨，原來金融業自從扮演起防堵詐騙集團金流的最後一道防線後，不僅是櫃台行員要緊繃神經，就連ATM都要配合打詐，結合AI推出臉部辨識系統，讓民眾利用ATM提款、轉帳時，不能遮掩臉部，「雖然政府政策立意良好，但請考慮現實，修法讓金融業得以遵守好嗎？」

據內政部警政署165打詐儀表板統計，截至今年11月底為止，詐騙集團已騙取超過800億元，較去年全年502億元大幅成長近65％，總件數高達16萬多件，也遠超過去年的12萬多件，年成長逾3成，顯示國內詐騙集團猖獗。

政府為了防堵詐騙，無所不用其極，包括要求銀行櫃台要做好KYC（認識你的客戶），還要在第一線制止民眾匯錢，以免被騙，不少受騙民眾不滿在銀行櫃檯大罵行員的事屢見不鮮，民眾Sherry就和本報分享，「我去銀行匯款，櫃台小姐足足花了30分鐘才完成，櫃台小姐問我匯錢要給誰？為何金額這麼多？問得十分詳細，雖然理解行員並非願意，但真的很辛苦。」

金融業者無奈說，即使櫃台行員用盡方法，阻止被騙民眾匯款，「但我們又不是政府，不具強制力，政府現在卻把所有防詐的防線都丟到金融業者身上，櫃員不僅得面臨被罵的壓力，還有民眾揚言要告，讓很多行員不堪其擾，乾脆辭職離開金融業，這對業者來說，情何以堪？」

眼見銀行櫃檯匯款難度提升，詐騙集團乾脆活用ATM進行詐騙，金管會因此乾脆研擬，鼓勵銀行導入臉部辨識系統示警，讓民眾利用ATM提款、轉帳時，不能遮掩臉部，如不能戴口罩、安全帽的防詐措施，消息一出引發金融業者反彈，「並不是每家金融業都有裝AI系統，沒裝的業者怎麼辦？」

本報調查，政府會鼓勵銀行導入臉部辨識系統示警，「還不就是兆豐金暨兆豐銀董座董瑞斌的主意，董瑞斌現在是銀行公會理事長，為了配合政府打詐，兆豐銀先自己推出ATM領錢要露全臉的規定，但並非每家銀行都如兆豐銀家大業大。」一名公股銀行業者無奈說。

另名公股業者也直接跳腳：「公股銀行哪來的錢去裝AI系統防詐？政府要補助嗎？更何況，如果民眾真的因此領不到錢，控告銀行時，要怎麼辦？政府又沒有修改相關法規，什麼都要金融業配合，政府不是應該從源頭根治，把詐騙集團抓起來，實施嚴刑峻法，詐騙集團就不會再犯。」

金管會銀行局副局長張嘉魁就指出，的確曾和各銀行開會商討，初期將會鼓勵銀行導入臉部辨識系統示警，但考量技術準確性、ATM設置成本及民眾接受度三點，還在將進一步討論，初步看來，法規大致沒問題，但要和各銀行協商落實可行性。金管會也坦言，目前國外沒有相關措施，國內也僅兆豐銀、中國信託商銀導入具備AI智能防詐機制的ATM。