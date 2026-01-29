打詐報你知》ChatGPT寫劇本、AI深偽扮日警 台詐團跨國騙倒日本人

AI讓詐騙手法再升級！台中地檢署偵破一起台日馬跨國高科技詐欺集團，楊姓主嫌等4人在馬來西亞設立機房，利用 ChatGPT 撰寫詐欺腳本，並以 AI Deepfake（深偽） 技術冒充日本警察，鎖定日本民眾行騙，不法利得共計日幣1865萬3667元（約新台幣385萬）。

全案經台、日、馬三國執法機關通力合作瓦解，中檢依涉犯詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

AI寫劇本、深偽變臉 技術分工縝密

檢方調查指出，楊姓主嫌於2025年5月發起該詐欺犯罪組織，將機房設於馬來西亞吉隆坡市，陸續於境外招募4名台灣人，更吸收了4名日本籍及1名馬來西亞籍共犯加入。

集團成員分工細膩，更導入AI技術，成員利用ChatGPT生成腳本，並由蘇姓成員負責，利用AI Deepfake變臉技術，在視訊通話中將面容偽裝成日本警察。

為了讓這場「假警察」的戲碼更加逼真，馬來西亞警方在現場查扣了日本警察制服及偽造警察徽章，顯見詐團利用實體道具配合AI換臉技術，讓被害人在視訊過程中難辨真偽。

扮日本檢警誘匯款 虛擬貨幣斷金流

檢方揭露，集團成員先透過網路電話隨機撥打給日本民眾，佯稱被害人手機欠費，需要接受檢警調查，當被害人要求視訊查證時，即由蘇嫌利用AI變臉技術假冒日警進行視訊，致被害人陷於錯誤，將款項匯入指定金融帳戶。

一旦被害人陷於錯誤而交付款項，詐騙集團便迅速啟動洗錢機制，詐得的款項會立即透過轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣（USDT），轉入電子錢包地址，以層層掩飾、隱匿犯罪所得流向。

跨國合作突破詐團「人、地、金流」分離屏障

台中地檢署指出，詐團刻意採取「人、地、金流」分離的策略，意即將嫌犯、犯罪地與資金流向刻意切割，他們身在馬來西亞，卻利用網路跨國詐騙日本民眾，企圖藉此大幅提高跨境偵查與蒐證的難度。

然而，這次打擊行動展現了國際執法合作的成效。全案初期由馬來西亞皇家警察吉隆坡市警局十五碑分局查獲機房並逮捕嫌犯，隨即透過國際機制通報台灣。台中地檢署檢察官張凱傑指揮刑事局國際刑警科展開跨國偵查，不僅派員赴日取得被害人筆錄，更前往馬來西亞針對扣案電子設備進行數位採證，成功鞏固關鍵證據。

檢方痛批，被告4人正值青壯年，卻不思正途，利用人工智慧技術發展之際組建跨國詐團，手段不僅惡劣，更嚴重損害台灣的國際形象，且犯後至今均未賠償被害人損失。因此，檢方建請法院予以從重量刑，並聲請宣告沒收犯罪所得，徹底剝奪其不法利得。