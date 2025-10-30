打詐奏效？台籍詐欺通緝犯潛逃中國改行當毒梟 4億毒品原料闖關入境遭攔截

詐欺通緝犯潛逃中國改行當毒梟，4億毒品原料「1-甲基苯基-1丙酮」闖關入境遭攔截。南打提供

在台灣涉詐騙案遭通緝的趙姓、江姓男子，潛逃至中國後轉型成為跨國毒梟，日前竟與台灣境內詐團「前同事」聯手，打算將三批總價值高達4億元的四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」走私入境。所幸海關及時攔查，並通報刑事警察局南部打擊犯罪中心介入，成功阻止原料流入市面，並逮捕5名涉案嫌犯，全案依毒品罪移送法辦。

刑事局南打中心表示，今年6月至8月間，海關陸續查獲來自中國的三批化學原料，經檢驗後確認為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」，純度高達99%，總純質淨重近500公斤。警方估算，若這批原料成功走私入境，可製成超過60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，黑市價值超過新台幣4億元，對社會治安及青少年健康造成之危害難以估計。

南打中心隨即成立專案小組展開「溯源追緝」，於桃園、台南及高雄等地，陸續逮捕負責接應及運送的游姓（20歲）、江姓（31歲）、王姓（31歲）、林姓（31歲）及趙姓（25歲）等5名犯嫌。警方調查發現，主嫌趙男與江男原為詐騙集團成員，因遭通緝潛逃至中國後，與數名同樣流亡當地的台籍通緝犯合作，轉型從事毒品原料走私。

該集團利用在台「前同事」等人脈，招募游、王、林3嫌分別負責領取、移置及運送毒品原料，並給予1萬元至4萬元不等報酬。警方指出，此案顯示詐欺通緝犯為牟取暴利，已將犯罪觸角延伸至毒品領域，且利用兩岸跨境合作模式，增加查緝難度。

全案經偵訊後，5名犯嫌均依違反《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。警方強調，將持續追查毒品來源及預定流向，並加強與海關及國際執法單位合作，防堵跨境毒品犯罪滲透。同時呼籲民眾提高警覺，若發現可疑物品或行為，應立即通報警方，共同維護社會安全。



