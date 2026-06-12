打詐如防疫！南區執法菁英會師 用高科技、跨國網建立最狂防線

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檢察機關打詐有功人員合影。台高檢署提供



當詐騙集團開始用 AI 科技、虛擬貨幣和境外跨國分工，把詐騙當成「系統化」企業在經營時，政府的打詐手段也跟著全面升級！

警察機關打詐有功人員合影。台高檢署提供

台灣高等檢察署（台高檢署）日前特別委託台南地檢署，在昨(6/11)日盛大舉辦「115年度南區新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0研習會暨打詐有功人員頒獎典禮」。這場大會不僅是南台灣執法菁英的誓師大會，行政院政務委員林明昕與法務部常務次長馮成更親自南下，為第一線日夜與詐團鬥智的打詐英雄們加油打氣、頒獎表揚。

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詐團「病毒式」進化 跨機關聯防、國際合作成破案關鍵

行政院政務委員林明昕指出，現在的詐騙集團就像病毒一樣不斷變異，不僅資金雄厚，還會利用最新 AI 技術、結合海內外的機房與洗錢水房，甚至把據點設在與台灣沒有司法互助的國家來躲避追緝。面對這種跨國界的組織化犯罪，單打獨鬥已經行不通。目前政府正全力推動「打詐綱領2.0」，核心目標就是「抑制犯罪、減少發生、降低財損」，未來更準備研議「打詐綱領3.0」，要從更多管道全面守住老百姓的血汗錢。

行政院政務委員林明昕。台高檢署提供

法務部常務次長馮成也強調，電信詐騙早已是全球性問題。為了知己知彼，法務部在上個月底（5月20日）特別舉辦了打詐國際研討會，邀請海外10多位實務界專家，針對「跨境聯合偵查」與「人工智慧科技偵查」等尖端議題進行深度交流。打詐不能只靠檢警調，更需要跨部會的協力，這次研習會特別邀請金管會、通傳會（NCC）與數位發展部（數發部）的專家到場，就是為了打破本位主義，解決過去行政與懲詐機關之間的溝通困境，共同築起防詐的銅牆鐵壁。

法務部常務次長馮成。台高檢署提供

打詐成績單亮眼：集團抓更多、人頭帳戶與民眾損失雙雙下降

在政府「打詐國家隊」的強力執法下，具體的成效已經顯現。根據台高檢署統計，自打詐2.0推動以來（2025年1月至2026年4月），與前一個年度同期相比，政府查獲的詐欺集團數量大幅增加了26%，起訴的電信詐騙人數也成長了 27%。

調查機關打詐有功人員合影。台高檢署提供

更令人振奮的是，防範措施開始奏效，電信詐騙新收案件減少了3.0%，單純的人頭帳戶案件更是大幅下降了20%。在民眾最關心的「錢能不能拿回來」這點上，法院在偵審期間協助被害人進行和解、調解，成功追贓返還的件數與金額，也分別提升了10%與 8%。這份成績單證明，政府不僅抓得準，更在「填補被害人損失」上實質幫民眾討回公道。

表揚16位打詐英雄 實戰經驗傾囊相授

典禮的重頭戲是由馮成常務次長親自頒獎給 16 位來自南台灣的打詐有功人員。包含王宜璇、蔡少勳、胡晟榮、周子淳、楊瀚濤、楊士逸等 6 位站在第一線指揮的檢察官；顏利唐、宋川華、陳威豪、陳旻傅、王康杰等 5 位精於追查金流的調查官；以及陳柏宏、張世德、黃瀚磊、蘇敘榮、王呈礼等 5 位衝鋒陷陣的刑事警察。

法務部常務次長馮成頒獎給台南地檢署檢察官胡晟榮。台高檢署提供

隨後展開的研習會更是精采絕倫，由台高檢署張斗輝檢察長親自主持，邀請各界執法高手擔任講師。現場直接解密近年轟動社會的「第三方支付業者博弈詐欺洗錢案」、「嘉義縣議員跨境洗錢案」、「假幣商投資詐騙案」以及「黑幫結合詐團」等指標性大案。同時，數發部、金管會與通傳會也針對遊戲點數防詐、金融阻詐和電信堵詐等防禦手段進行策略分享。

台高檢署表示，透過這次從前端行政機關（金融、電信、數位）到後端司法查緝（檢、警、調）的面對面激盪，打詐國家隊將持續優化查緝策略，展現政府對詐騙集團「追到天涯海角」的堅定決心，要讓台灣民眾對社會治安更有感、更安心。

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