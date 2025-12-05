打詐封小紅書 臉書卻沒事 Cheap見排行榜超傻眼

在台用戶超過300萬人的大陸APP小紅書，昨（4日）遭內政部以打詐為由宣布封鎖，時長暫定1年。對此，網紅Cheap指出，數發部最近一個月的「詐騙媒介比例」排行榜中，小紅書甚至連前8名排不進去，而臉書卻高掛第一，質疑「你跟我說這是為了打詐？」

內政部昨日以小紅書2年來涉詐1706件、財損逾2億為由，宣布依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。內政部指出，今年10月14日曾透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但業者迄今未有任何回應。

對此，經常討論時事的網紅Cheap在臉書粉專表示，「詐騙媒介比例」排行榜中，臉書高達5萬多件排行第一，小紅書甚至連前8名都沒有。政府說因為小紅書沒設法律代表、不配合調查是壞寶寶，而臉書有辦公室、有法律代表，是乖寶寶，但民眾看到的卻是，那個乖寶寶每天都在放任詐騙廣告轟炸，讓台灣人損失幾十億。

Cheap表示，小紅書雖不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈，且就算落地納管也不能有效遏止詐騙，那拿「沒納管」當打詐理由不就是講屁話？「 講得自己打詐很強，實際上就是比較怕Meta吧？」

