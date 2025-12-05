打詐封鎖小紅書挨轟「網路戒嚴」 總統府、行政院表態：支持內政部決策

行政院打詐指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元4日宣布，依法對不配合政府打詐的中國社群平台「小紅書」限制接取、停止解析，並喊話國人不要下載、使用，引發在野黨強烈抨擊。對此，總統府發言人郭雅慧、行政院發言人李慧芝今（5）日先後表態力挺，郭雅慧表示，總統府尊重內政部決策並表達支持，李慧芝則說，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

內政部警政署刑事警察局昨日下午召開記者會，控訴小紅書涉1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬餘元，卻對我國警方要求改善違法違規行為已讀不回；馬士元說，小紅書嚴重侵害中華民國數位主權，是「很緊急的狀況」，整家公司逃避中華民國法律管轄，甚至在中華人民共和國境內也有多次違規紀錄，政府若坐視不管是棄守公權力，因此將要求相關機關依法限制接取、停止解析。

儘管打詐中心相關做法引發在野黨強烈抨擊「假反詐、真鎖國」、「網路戒嚴」，但郭雅慧今日受訪時表示，內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格，「我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」

李慧芝下午則透過文字說明，有關內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對小紅書停止解析、限制接取命令一事，為防制國人遭不法詐騙，使國人能夠安心使用網路平台，行政院於去年提出《詐防條例》並經立法院三讀通過，為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置的必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置。

李慧芝表示，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難。為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

