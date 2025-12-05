打詐封鎖小紅書1年 蔣萬安酸賴清德：還能稱我們是不翻牆的民主嗎？

記者陳思妤／台北報導

「小紅書」涉入詐騙金額高達2.4億元，資安檢測不合格，母公司還對內政部已讀不回，依法被停止解析及限制接取，暫定1年。對此，台北市長蔣萬安今（5）日批評，台灣在華人世界一直引以為傲言論自由，如果總統賴清德政府執意做這樣的決定，「我們還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」

「小紅書」資安檢測15項指標全部不合格，且自113年至今詐騙金額高達2.4億元，內政部為保障台灣用戶個資安全，函請小紅書母公司提出具體改善作為，但業者至今也無任何回應，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。因此依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。

內政部長劉世芳今更直言，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範，而小紅書沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得！」

不過，蔣萬安今天到台北市議會接受市政總質詢，會前受訪時表示，打詐當然是一定要做，而且大家都會支持，但是標準應該要一致也要合理。

蔣萬安說，有人認為，台灣有很多社群平台充斥更多詐騙廣告跟訊息，政府標準在哪，應該要清楚說明。他表示，政府如果評估認為關掉一個社群平台能對打詐有成效，那接下來一個月後就定期檢視打詐成效。

蔣萬安指出，另一方面看到有人說，政府是因為小紅書是對岸的社群，所以做這樣的決定，但他認為要對台灣民主、對台灣年輕人有信心。他也說，更何況，「我們在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意做這樣的決定、要這樣做，我們還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」

