打詐封「小紅書」 有用？侯友宜點名中央2源頭

新北市長侯友宜強調，打詐最重要是從源頭管理。（王揚傑攝）

內政部以「打詐」為由封鎖「小紅書」，新北市長侯友宜今（9）日表示，打詐最重要是預防，預防最主要是從源頭開始管理起，源頭最主要有兩個單位，一個是數位發展部，一個是金管會，從源頭阻詐才能發揮最大的功能。

侯友宜強調，希望中央對阻詐源頭必須有一致性的標準，也能公開來說明，在哪一種狀況，如果業者不願意配合阻詐，要做哪些處分，這些都要用公開透明的方式來宣告。從中央源頭的管理，地方負責阻詐做宣導，大家齊心齊力，才能讓詐騙有效地降下來。

