打詐專法成詐團護身符？黃捷不忍了：要還被害人全額財損

立法院內政委員會今日審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案等案。綠委黃捷提案補起2大漏洞，其中她要求詐欺犯若想爭取減刑，必須全額支付被害人的財物損失或支付全部和解金額，不能輕易脫罪。

圖為檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，展開偵查行動。（圖/資料照）

黃捷今天（3日）在臉書發文表示，今日審查打詐專法，她提案補起兩大漏洞。首先，詐欺犯往往只要繳回部分個人所得，就能換取減刑，這對被害人極不公平。因此，自己提案要求詐欺犯若想爭取減刑，必須全額支付被害人的財物損失或支付全部和解金額，不能輕易脫罪。

民進黨立委黃捷。（圖取自黃捷臉書）

其次，黃捷強調，參考歐盟《數位服務法》，她要求各平台建立廣告庫，適度揭露廣告推播參數（如受眾年齡、性別、地點等），以利研究或執法單位分析詐騙路徑。同時，針對「假推薦、真詐騙」等灰色廣告，增訂創作者申報機制，負起廣告揭露的義務。

黃捷直言，平台從使用者的流量與數據中獲利，本就應當負擔相對的公共責任。歐盟做得到的，台灣也可以。她要求數發部落實監管，從源頭遏止詐騙。

