打詐成效不彰，賴鼎銘：今年迄今詐欺財損高達428.3億、154327個警示帳戶。（圖／監察院提供）

監察委員賴鼎銘今天（19日）公布政府打詐成效指出，警示帳戶由2020年第1季28373個，至2025年第3季累積成長至154327個，成長5.4倍，顯示政府人頭帳戶管控措施不彰；此外，2025年1至11月投資詐欺財損金額仍高達428.3億元，顯示投資詐欺情勢仍然嚴峻。

監察院7常設委員會今天巡察行政院，針對社會矚目重大議題，提出調查意見與建言，要求行政院督飭各部會檢討改善，賴鼎銘代表交通及採購委員會，針對「打詐政策回顧與檢討」發言指出，這並非監院首度針對打詐政策向行政院提出建言，院長陳菊早在2023年巡察時也關切過詐騙情勢並要求改善，時隔2年，政府在法制及政策面已推動諸多措施，但國人遭受詐騙情形仍不容樂觀。

賴鼎銘指出，其他議題例如公務及司法人員涉詐、偵審難以深入詐團核心、詐騙情勢即時回應及掌握、移工防詐、洗防通報有效轉換為查緝行動，及科技偵查具體績效等相關議題，均屬打詐措施中不可或缺的一環，均有賴行政院督同相關部會持續精進。

行政院院長卓榮泰表示，政府持續推動打詐2.0綱領，詐騙案件財損及件數雖呈下降趨勢，但無法反映民眾真實生活感受，後續將滾動檢討相關缺失，並持續精進打詐作為。

內政部部長劉世芳表示，已完成詐防條例相關法令修正，及推動金融灰名單通報平台，並研議使用AI客服方式來提供民眾防詐資訊及因應措施．

數發部部長林宜敬表示，已設立網路詐騙通報查詢網，加快詐騙通報速度，通知業者及時下架相關詐騙廣告或訊息，避免民眾遭受詐騙，並擴大防詐組織規模，加大防詐力度．

金管會主委彭金隆表示，為避免太子集團類案再生，已建立國際資金來台前銀行帳戶等金融機構通報機制；另亦加強外籍移工人頭帳戶管制，持續發揮金融監管機制。



