打詐戰力再升級！彰化警方阻斷詐團逾11.3億金流。圖／彰化縣政府提供





彰化縣警察局日前由局長陳明君主持記者會，透過「打詐儀表板」公布本縣 114 年 10 月的詐欺案件概況。當月共受理 530 件詐騙案，財損金額達新臺幣 1 億 7,244 萬元；以每十萬人口計算，平均受案數 43.1 件，居全國第 17 名，平均財損約 1,402 萬元，全體治安情勢仍維持穩定。

警察局統計，今年1至11月執行打詐作為，共查獲 326 件詐欺集團案、2,072 名成員，並扣得汽車、現金、不動產與虛擬貨幣等，總價值超過 7.15 億元；成功攔阻民眾匯款 4.15 億元，使詐團金流遭阻斷金額累積突破 11.3 億元，展現本縣打詐行動具體成效。

在查緝車手部分，共偵破 1,516 人次，其中外籍車手達 355 人次，占 23.4%。以國籍別觀察，越南籍最多為 274 人次，其次為馬來西亞籍 63 人次；性別則以男性 315 人次占多數。警方指出，詐騙集團常以「來臺打工」、「代領款項有高報酬」等名義招募外籍人士，其中不少因語言不通而遭詐團利用。

溪湖分局日前接獲通報，轄區某銀行 ATM 有可疑外籍人士頻繁提領現金。員警趕往後一路跟監至其藏身處，並在對方準備離開時將 1 名車手當場攔下，再循線查獲另 2 名逃逸外籍成員。現場查扣 53 張提款卡、存摺、筆電、讀卡機、手機、贓款及 3 部車輛，全案依詐欺罪送辦。

警察局特別邀請魔術師「小翼」擔任防詐大使，以魔術表演結合宣導內容，協助民眾理解「眼見不一定為真」。圖／彰化縣政府提供

另一起案件中，鹿港分局接獲家屬求助，一名民眾遭假交友詐騙損失數萬元後，詐團要求再以 31 萬元面交。警方與家屬合作，於車手前往取款時將劉姓嫌犯逮捕，並查扣其使用的手機與車輛，同樣依刑法詐欺罪送交彰化地檢署偵辦。

為強化民眾防詐意識，警察局特別邀請魔術師「小翼」擔任防詐大使，以魔術表演結合宣導內容，協助民眾理解「眼見不一定為真」。警方表示，無論魔術或詐騙，都利用錯覺讓人誤以為所見為真，而詐騙手法更是在網路與社群中長期佈局，更容易令人陷入圈套。

陳明君局長再次提醒，政府普發現金僅透過官方公布的合法管道，不會以簡訊連結、社群訊息要求民眾操作 ATM、提供帳密或 OTP，也不會派人到府「協助領取」。若對方要求點擊連結、催促繳交手續費或保證金，幾乎都是詐騙。

他也呼籲民眾慎防「假檢警詐騙」，司法機關不會以電話偵辦案件，更不會要求匯款或交付金融帳戶。面對可疑訊息，務必保持冷靜並遵守「不點、不回、不匯款、不操作 ATM」四大原則；若遇疑似普發現金詐騙或冒名檢警情形，請立即撥打 165 反詐專線或洽轄區警方查詢，共同守護自身財產安全。

