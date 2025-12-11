打詐指揮官曝小紅書禁令解封條件：改善資安、建立與我國溝通管道

台灣政府上週宣布對「小紅書」APP進行「網路停止解析及限制接取」處置，為期1年，引起軒然大波。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元今天(11日)接受媒體專訪時指出，禁令解除有兩大要件，首先是資安問題必須改善，此外，小紅書必須跟台灣政府建立聯絡窗口，保持溝通管道暢通。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元4日宣布對小紅書進行「網路停止解析及限制接取」處置，暫定為期1年，消息一出，質疑聲浪不斷。馬士元今天(11日)接受POP Radio「POP撞新聞」節目主持人黃暐瀚專訪時回應表示，這次頒布的禁令不叫「封鎖」，而只是「限制使用」，因為根據數據顯示，小紅書很可能成為下一個詐騙天堂，所以政府讓小紅書變得不好用、不順暢，目的是希望使用者轉用其他平台。

如果小紅書願意在台灣設立法律代表人，禁令有機會解除嗎？馬士元表示有兩項基本條件，首先，產品資安問題必須改善，目前根據國安局攜手刑事警察局進行的15項資安檢測指標中，小紅書通通不合格。此外，小紅書必須跟台灣政府建立聯絡窗口，保持溝通管道暢通。他說：『(原音)因為它來申請，不是內政部要核准，就變成是它要經過陸委會、數發部跟經濟部，那因為它是百分之百的中資，所以它今天要來台灣落地，或者是來台灣設代表人，它有它法律上的限制，所以我們現在會發現小紅書今天即便要來台灣設代表人，其實它有它的困難，但是我們要求的是什麼？你要跟我有一個管道可以溝通，這件事情它都做不到。』

馬士元表示，小紅書跟台灣政府缺乏溝通管道，這點跟其他平台業者有根本上的差異，日前台灣政府已發文請小紅書提出改善計畫，小紅書雖然簽收了，但目前仍然沒有回應，他分析，小紅書之所以已讀不回，很可能是因為一旦小紅書跟台灣政府開啟對話，下一步就是得遵循中華民國法律，但小紅書並不願意這麼做。

馬士元進一步指出，在這種情況下，台灣政府完全沒辦法保護任何一個使用小紅書的國人，為避免更多受害者求助無門，反過來責怪政府毫無作為，政府才會先發制人，動用《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，對小紅書進行「網路停止解析及限制接取」處置，希望國人了解使用不安全的平台有其風險，應遠離或轉用其他平台。