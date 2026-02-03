打詐新制上路！ 外籍移工聘期屆滿等4情況將凍結帳戶

金管會跨部會決議推出新制，針對外籍移工聘期屆滿、終止僱傭契約離境、行蹤不明，或違法工作遭查處收容等4種情況，將由金融機構凍結帳戶，以解決移工人頭戶氾濫問題。此決議是因移工衍生的人頭戶已占近期新增人頭戶數超過7成。

ATM。（示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，考量到移工可能再次入境工作，直接關閉帳戶恐造成不便，因此決議採取「凍結」方式處理。至於移工離境前尚未完成發放的補助、薪水或退稅款項，則將以開立支票的方式進行處理，確保移工權益不受影響。

財政部去年12月曾邀集公股行庫討論防詐措施，考慮要求民眾在ATM提領時必須露出全臉，不能配戴口罩、安全帽等遮蔽物。金管會當時表示，原則上鼓勵銀行導入臉部辨識系統來發出示警，但必須考量技術準確性、ATM設置成本，以及民眾接受程度等三項因素。

ATM提升安全機制。（示意圖／資料照）

目前已有金融機構提升ATM安全機制，若使用者在操作ATM時配戴口罩、安全帽遮住臉部，經系統辨識後，ATM就會發出警示音提醒。金管會表示，將再找相關單位與銀行開會討論導入臉部辨識示警功能的可行性，同時了解相關法規是否需要調整。初步評估顯示，法規部分沒有問題，會儘量鼓勵銀行推動此項措施。

