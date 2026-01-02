即時中心／黃于庭報導

國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，去（2025）年12月30日正式上路。有報導稱，未來門號不能想換就換，若SIM卡遺失，必須先到警局報案取得三聯單，方能補卡；要是SIM卡毀損，則須出示舊卡，外界紛紛質疑該政策擾民。對此，NCC澄清，報載內容恐有誤解，並無要求必須提供報案三聯單。

NCC表示，去年上半年內政部警政署統計詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，NCC於9月26日修正公布「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」（KYC指引），民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任，並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡。

廣告 廣告

至於媒體報載所稱指引內容，NCC補充，應是對NCC去年9月26日所公布之指引內容有所誤解，NCC在該次指引內容修正時，對於民眾須更換SIM卡、換號等時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。

另關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，NCC已邀集業者溝通，再次澄清指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件發生，各電信事業對於申請電信服務時應持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。

原文出處：快新聞／打詐新規挨轟擾民！傳遺失SIM卡「先報警才能換新」 NCC回應了

更多民視新聞報導

警署導入勤務管理電子化系統 智慧勤務管理邁入全新里程

劉若英相隔10年與歌迷跨年 感性告白：希望一直見到彼此

扯！衛生局高官竟偷個資「約出少女性侵」 高市府震怒：清查嚴辦

