打詐有成！政院曝「財損金額砍半」 不忍了開轟詐團：削弱政府信用

隨著網路越來越發達，詐騙型態也日新月異，近日多名國民黨立委提出，台灣應效仿新加坡使用鞭刑，以此嚇阻詐騙犯罪。根據最新民調顯示，有70%民眾贊成引進鞭刑，另有86%認為詐騙刑責太輕。對此，行政院打擊詐欺指揮中心表示，詐欺案件和金額均已大幅下降，呼籲媒體依據客觀數據平衡報導。

根據《TVBS民意調查中心》調查，台灣20歲以上民眾有86%認為現行詐騙刑罰太輕，另有3%認為剛好，僅0.2%認為太重；而對於台灣是否應引進鞭刑，結果顯示70%民眾贊成、19%不贊成，剩下11%則沒有表示意見。

對此，打擊詐欺指揮中心指出，日前媒體公布民眾對詐騙現況的觀感調查，應以客觀數據呈現施政成果，目前趨勢是在往好的方向走，詐騙案件和受害金額正在大幅減少，且每個月都有超過8,000名詐騙集團成員被送上法庭審判。

打詐指揮中心續指，與詐騙集團是場不對稱戰爭，需要政府、媒體、企業、民眾公私協力齊心對抗，確保各界清楚掌握治安趨勢，才能鼓舞全民齊心戰勝詐騙集團。

事實上，近年詐欺犯罪已有明顯下降趨勢。根據統計，2025年10月全國詐騙案件受理量為1萬3,673件，較2024年同期的1萬8,150 件減少24.6%；財損金額亦由去年的120億7,961萬元大幅降至60億4,400萬元，減幅達49.9%。

打詐指揮強調，案件數與財損均呈顯著下降，顯示目前打詐策略在源頭防制、即時阻斷與下游追查方面已有具體成果，相關數據在165打詐儀表板網站皆可查詢。

此外，打詐指揮中心提到，獲取暴利的詐騙集團不僅大幅投資AI工具進行詐騙，更不會坐以待斃，甚至試圖利用網路輿論帶風向的方式影響民意，塑造政府打詐無能形象或無中生有製造衝突，削弱政府信用、形成打詐破口。

最後，打詐指揮中心重申，民眾對詐騙議題的高度關注反映出社會對治安品質的期待，面對詐騙集團無所不用其極破壞政府打詐作為時，更需要以客觀統計為憑據，平衡呈現現況，積極鼓舞全民共同參與打詐工作。

