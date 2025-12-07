打詐為何只封小紅書？蘇巧慧：不願配合政府就該有所作為

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

有鑑於網路詐騙不斷，內政部日前宣布封鎖中國APP「小紅書」，暫定為期一年，民進黨立委蘇巧慧今(12/7)表示，台灣是民主法治國家，過去沒有禁止人民上任何網站，但政府提出的反詐作為，其他網路服務商都跟台灣合作，唯獨小紅書已讀不回，政府當然應該有所作為。

內政部日前已打詐為由，依照《詐欺犯罪危害防制條例》宣布封鎖小紅書，台北市長蔣萬安稱這是反中反到自己變成共產黨。內政部長劉世芳上午受訪回應，相關處置都依照打詐條例辦理，小紅書沒受到台灣法律規範，就如小偷到你家，竟還說這是行動自由，愛幹嘛就幹嘛。

蘇巧慧上午表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上任何網站，但我們也是法治國家，政府針對防詐、反詐作為，其他的網路服務商，都願跟政府合作，提供解決方案，只有小紅書不回應，並且違反15項資安規範，在這種狀況下，政府當然應該有所作為。

前民進黨立委高嘉瑜昨日表示，自己較少聽到小紅書被詐騙的案例，比較常聽到LINE的投資詐騙、臉書詐騙，政府說現在管不到小紅書，所以有使用者在上面被騙，很難協助，這是一個理由，但多數民眾感受並不即時。反而是之前爆發的太子集團詐騙案，台灣的10家銀行7年通報52次，結果政府完全沒處理，後來還讓詐騙犯微笑交保，當詐團活生生在我們面前時，好像視而不見，這才是民眾最痛恨的。

