打詐為由禁小紅書一年！他轟放任臉書詐騙

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，內政部4日指控因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，對小紅書實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。對此，擁有百萬追蹤者的網紅Cheap指出，臉書（Meta）每月詐騙5萬件，政府每天都在放任詐騙廣告轟炸，讓台灣人損失幾十億，而小紅書詐騙甚至連前8名排不進去，質疑政府打詐的說法。

Cheap臉書發文指出，政府說為了「打詐」封了小紅書一年，2年涉詐1706件，但數發部最近一個月的「詐騙排行榜」中，臉書高達5萬件，而小紅書甚至連前8名排不進去，「你跟我說這是為了打詐？」以比例來看，小紅書使用人口 300萬/850件，詐騙率：0.028%；臉書使用人口 1900萬/60萬件 詐騙率：3.16%，臉書是小紅書的113倍。

Cheap質疑，政府說因為「小紅書沒設法律代表、不配合調查」，而臉書有辦公室、有法律代表，所以它是乖寶寶，小紅書沒有，所以它是壞寶寶，但民眾看到的是：那個乖寶寶每天都在放任詐騙廣告轟炸，讓台灣人損失幾十億，你去找臉書，他也只會：「嗯好喔，會處理～」根據Meta內部文件揭露，2024年有約10%營收、約160億美元（約新台幣5,200億元）來自涉嫌詐騙與違禁商品廣告。

Cheap表示，那個壞寶寶（小紅書）雖然不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈，「落地納管」也不能有效遏止詐騙，拿「沒納管」當打詐理由不就是講屁話？講得好像自己打詐很強一樣，實際上就是比較怕Meta吧？

