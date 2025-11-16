打詐國家隊聲勢浩大，口號震天。據媒體報導，太子集團詐騙45億元、在台買豪宅洗錢，讓社會憤慨於國家洗錢防制體系的失靈；對比之下，政府卻把打詐力氣花在「凍結民眾帳戶」與「限制匯款」上，豈不荒謬？

金管會責成各銀行凍結「低餘額」或「長期未動」帳戶，宣稱要杜絕人頭帳戶流竄，並加強跨行轉帳監管。原意或許正當，落實卻成荒誕鬧劇，薪轉戶、投資交割戶，甚至仍在使用中的帳戶，都可能在未通知下被鎖。民眾轉帳失敗、提款受阻，得親自跑一趟銀行「證明自己不是詐騙犯」。銀行一句「防詐優先」，便把全民當嫌疑人看待，這樣的政策，不是打詐，而是懲罰誠實納稅的人民。

太子集團能在台灣開設60個帳戶、購入11戶豪宅、洗出29輛超跑；銀行自稱2019年起就有「52次通報異常交易」，金管會卻無動於衷。到了真正行動時，鎖的不是詐團的帳，而是老百姓的錢。面對跨國詐團，政府顯得手無寸鐵；面對一般民眾，卻展現過人的強硬。這場「打詐秀」，正是國家治理錯位的縮影，權力瞄準最容易下手的人，卻對真正的犯罪集團視若無睹。

荒謬不止於此。近來媒體報載有民眾分享的親身經歷，正是這場全民困境的縮影。她只是到銀行匯一筆旅費給在國外讀書的女兒，卻被行員阻止足足一個半小時。銀行不斷要求她「證明母女關係」，還找來主管反覆詢問：「妳確定要匯嗎？」「錢匯過去不一定能成功喔！」民眾無奈地說：「我要匯的是親生女兒，不是不認識的網友，也不是要投資談戀愛。」行員解釋「這是新規定，匯給非本人要嚴格審查」，最後甚至要她準備文件證明親子關係。她回家向女兒說明，女兒只苦笑回應：「要怎樣證明我是妳女兒？驗DNA嗎？」

這類「因噎廢食」的措施，正反映政府的無能與懶政。真正應該嚴查的，是那些異常高額資金流、可疑的空殼公司、豪宅現金交易與跨境金流，而非將防線築在櫃檯前、讓民眾疲於奔命。當太子集團用數十億買豪宅、開超跑時，銀行與建商「沒感覺」；但當一般媽媽匯旅費給女兒時，整個系統卻嚴陣以待。這樣的荒謬對比，不僅是制度失靈，更是價值顛倒。

真正有效的防詐，應該是加強跨境司法合作、提升金融情資整合與偵查能力，並推動全民數位安全教育。防詐的重點不是「限制行為」，而是「提升辨識力」。政府若只會管制無辜者、放任詐團橫行，終將失去民心。等到民眾一次次被銀行刁難、一次次對制度失望時，損失的就不只是金錢，而是國家整體的信任與尊嚴。（作者為大學兼任教師）