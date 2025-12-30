打詐祭鐵腕！新加坡修法重罰詐騙犯 最高可處24下鞭刑

新加坡政府自12月30日起正式實施新法，針對重大詐騙犯導入強制鞭刑措施。（示意圖／達志／美聯社）

新加坡政府針對詐騙犯罪祭出重罰。自今（30）日起，修訂後的刑法正式生效，針對重大詐騙案件的犯罪者，將強制施以最多24下鞭刑。新加坡內政部指出，打擊詐騙是當前最優先的國家任務。此次法案於11月經國會通過，目的在於從法律層面強化對詐騙集團的處罰力度。

面對詐騙犯罪日益猖獗，新加坡政府正式祭出重罰。內政部今（30）日證實，針對嚴重詐騙案件的刑法修正案正式生效，凡詐騙集團核心成員、招募人員，將強制施以6至24下鞭刑，藉以提升嚇阻力道，打擊屢禁不止的詐騙歪風。新加坡內政部向《法新社》證實，修正條款已於今日正式生效，並強調「打擊詐騙是全國首要任務」。

這項修法是新加坡國會於今年11月通過的刑法修正案的一部分。根據新規定，詐騙主嫌、集團成員或招募者，除可處以監禁與罰金外，還將被強制施以至少6下、最高24下的鞭刑。對於協助詐騙的個人，例如提供銀行帳戶或SIM卡的「錢騾」（money mules），法官亦可裁量處以最多12下鞭刑。

新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎表示，從2020年至2025年上半年，新加坡因詐騙損失已超過28億美元（約新台幣877億元），期間共通報約19萬件詐騙案件，顯示詐騙問題已對國家安全與民眾資產造成嚴重威脅。

除了強化刑罰外，新加坡政府近年也積極推動防詐教育，包含設立全國防詐熱線，協助民眾即時辨識並通報可疑行為。政府亦推出手機應用程式與社區宣導活動，試圖從社會面防堵詐騙擴散。詐騙問題已不再是邊緣議題，甚至連政要也曾受害。時任新加坡總理李顯龍去年接受當地媒體訪問時透露，自己曾因網購商品遲遲未到而遭遇詐騙，凸顯此類犯罪已擴及社會各層，防詐成為全民議題。

新加坡鞭刑過往多用於暴力、性侵或毒品犯罪，現今擴及詐騙案件，反映出當局對科技與社會型詐騙手法的警覺與應對。未來修法成效仍需觀察，但此舉已成為國際間關注的司法話題。

新加坡詐騙犯將面臨最高24下鞭刑，提供帳戶的錢騾也可能被判最多12下。（圖／翻攝自X，@Ground_app）

