打詐禁小紅書 網紅Cheap轟：「沒納管」當理由是講屁話？
政府宣布封限流小紅書一年，影響眾多使用者，引發熱議，行政院長卓榮泰，接受專訪，進一步表明，希望從過程中，看看國人瀏覽習慣能否改變，來降低小紅書的影響力，未來若不改善「可能就直接斷掉」，也點名抖音影響力很大，這也被網紅Cheap質疑，從數據來看，臉書詐騙率是小紅書的113倍，禁用真的是為了打詐嗎。
小紅書將被限流一年，讓不少使用者很崩潰，網紅Cheap就發文質疑，政府真的是為了打詐嗎？攤開數位部統計數據，小紅書使用人口約300萬人，上月詐騙案共850件，詐騙率0．028％，再看到臉書，使用人口1900萬，每年發生約60萬件詐騙案，詐騙率達3．16％，是小紅書113倍，若小紅書無法落地納管，就被歸類成壞寶寶，但乖寶寶META每天投放詐騙廣告轟炸，騙走台灣人幾十億，即使找得到臉書，也只會回應好哦會處理，行政院長卓榮泰接受專訪，也把話說明白。
主持人vs．行政院長卓榮泰：「（我們還是一個言論自由的社會，可以改變這種平台，讓小紅書能夠降低，小紅書它的影響力，如果它繼續不理你呢，那可能直接斷掉也不一定）。」
打詐之餘，或許就為藉機，降低中國社群平台的影響力，卓揆也坦言下個目標，盯上了海外版TikTok，雖有回應我方要求，但若持續不改善「政府也不能容忍」，但根據數位部統計，詐騙訊息媒介比例，一個月內，臉書就有5萬多則，排名第一，第二名Threads也有1萬多則，抖音僅280則，在8個平台中連前五名都排不上，這也引發在野黨砲轟。
立委（國）林沛祥：「今只准臉書搞詐騙，不准紅書賣美妝，民進黨政府想學習，中國大陸的網路長城，這個奇特的反民主、反科技的腳步。」
政府禁用社群，影響範圍廣闊，針對都是中國色彩濃厚的特定平台，數據會說話，也被質疑，打詐是否只為包裝，抗中的意識形態。
