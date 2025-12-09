打詐花大錢卻不見成效 藍委要求政府先做到這4項 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

政府打詐預算年年增加，115年度預算更飆至83億元，但詐騙案量與財損卻不見明顯下降，引發在野質疑。國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（9）日舉行公聽會，直指行政院把打詐當成預算競賽與作文比賽，預算翻倍卻換不到實際成效，齊聲要求重寫KPI、強化平台監管、提升追贓效率並兼顧人權。

張智倫指出，從111年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，114年度打詐相關預算已來到近70億元，115年度更編列83億元，「錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？」他強調，預算效能與KPI必須說清楚，不是只看宣導場次，而是「財損有沒有減少」、「追贓有沒有增加」。

張智倫質疑，國人到銀行領10萬元可以被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，「這種雙標必須徹底檢討」。他並要求行政院打詐指揮中心在1個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。

「詐騙是民怨第一名，行政院報告與民意處於平行時空。」吳宗憲引用路透社數據指出，臉書Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」。他呼籲，數發部和金管會應落實「平台演算法監管」與「虛擬資產實質落地」，否則預算將淪為空談。

吳宗憲也說，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務，積極查扣不法所得；司法院應將「被害人數」、「詐騙規模」與「是否賠償」列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態，讓人民看得到司法正義。

「民眾最關心的不只是怎麼防詐，更在意受害後有沒有機會拿回來。」林沛祥指出，詐騙本質上是一種「高效率的搶劫」，最可怕的是已經形成完整產業鏈，產值動輒上看千億元。他說，打詐儀表板上的統計呈現出非常沉重的現實，如果只靠公部門防詐絕對不夠，必須同時從法律制度、科技工具、金融監理3個面向全面強化。

葛如鈞提到，近日接獲陳情，一般民眾的銀行帳戶竟遭莫名封禁長達2年，期間無法交易，解除封禁後，相關的補償機制在哪裡？他質疑：「錯封人民帳號、侵害財產權，難道不用負責？」呼籲主管機關應立即檢討現行政策，建立透明、可申訴的制度，避免無辜民眾成為政府打詐過當的犧牲品。

