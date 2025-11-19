打詐要不要動用「鞭刑」？法務部：恐違憲、恐違公約、恐無效

法務部長鄭銘謙。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 我國詐騙案未有顯著降低，近日「鞭刑入法」來予以預防犯罪，引發社會議論。對此，法務部今（19）日詳細剖析新加坡 2025 年修法內容、鞭刑的具體適用對象、該國擴大刑罰背後的犯罪趨勢，並進一步評估台灣採用鞭刑的法制障礙、憲政疑問與文化背景差異，最後明確指出，社會意見高度分歧、人權公約可能抵觸、甚至恐違反憲法保障，現階段並無引入鞭刑的可行性。

立法院司法及法制委員會今日就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告。

廣告 廣告

法務部報告首先回顧新加坡在 2025 年提出的《Criminal Law (Miscellaneous Amendments) Bill》修法內容，強調此次修法同時修正多達 18 部法律，不僅針對性剝削與假訊息規範進行強化，也全面重新界定詐欺犯罪結構，納入「遠端通訊詐術」等新型態詐騙手法。

該國政府認為，詐騙集團透過虛擬資產、跨境通訊軟體及數位帳戶快速移動金流，使犯意聯繫高度隱匿，並形成明確的分工系統；在此脈絡下，提供 SIM 卡、銀行帳戶、電子支付帳號、Sinpass（新加坡數位身分系統）等資訊的「協力者」，雖非直接實施詐騙，卻成為詐團運作的關鍵節點，因此新加坡選擇以高度痛苦性的體罰來進行威嚇。

然而，法務部強調，新加坡保留鞭刑，是其殖民歷史與法律文化的延續，即使在當地國會，仍有議員質疑鞭刑是否真能遏止詐欺。反觀台灣，若引入鞭刑，將面臨憲政、人權與國際公約的重大爭議，包括可能違反憲法第8條對人身自由的保障，也可能與《公民與政治權利國際公約》及《禁止酷刑公約》不符合。法務部表示，各界至今仍對鞭刑是否適合台灣存有激烈分歧，尚未形成社會共識。

法務部補充，目前政府在打詐政策上的核心做法是提高刑度、強化查扣與提升返還比例，而非回頭採用鞭刑。行政院已於11月13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修法，內容包含將重大詐欺的刑責大幅提高、以金額階梯化強化處罰、要求自首或自白者必須在六個月內全額賠償方可獲得減刑、增訂「禁奢條款」避免犯罪者未賠償前依然享受奢靡生活等。

法務部最後表示，相較於鞭刑，這些制度更能兼顧人權、實務執行與犯罪防治。至於鞭刑本身，法務部目前僅將其列入刑法研究修正小組的研議議題，持續蒐集外國立法例與各界意見，但尚未有任何引入立法的規劃。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國會報告憂中國突襲攻台 指英文宣傳淡化開戰企圖

TVBS民調：七成民眾贊成台灣效法新加坡以鞭刑處罰詐騙