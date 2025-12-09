打詐變打民？帳戶被封兩年沒補償、網路假廣告滿天飛 藍委：只打蟑螂不除蟑螂窩

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

行政院連續推出多項打詐政策，相關預算更在3年內飆升數倍，但詐騙案件與財損未見有效下降，引發外界質疑政府是否只是在堆砌計畫與口號。國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（9）日共同召開公聽會，要求重新檢視打詐成效，從KPI指標、網路平台監管、跨境虛擬資產管理到追贓機制定出具體改革方向，以真正保障民眾財產權益。

張智倫指出，打詐政策從111年的綱領1.0版本起步，預算僅1.28億元；隨著1.5版、2.0版陸續推出，加上各部會分案編列，114年度打炸相關經費竟已接近70億元，115年度更上看83億元。他直言：「錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？」

廣告 廣告

胡宗憲呼籲，數發部應要求落實「平台演算法監管」、金管會則必須啟動「虛擬資產實體落地」制度。（圖／吳宗憲辦公室提供）

張智倫主張，政府應明確列出可量化的指標，例如財損是否下降、追贓是否提升，而不是以宣導數量作為績效。他並要求行政院打詐指揮中心在一個月內提交完整的跨部會預算與KPI對照表。他也點名現行監管邏輯失衡。他指出，民眾到銀行領10萬元會被關切4小時，但臉書、Threads等平台上可疑廣告卻散布成災，政府並未要求境外平台負起責任，形成對內從嚴、對外從寬的「雙重標準」，亟需徹底檢討。

吳宗憲表示，詐騙長期位列民怨第一名，但行政院的報告與民眾真實感受處於「平行時空」。他引用路透社資料指出，Meta公司每年從詐騙廣告獲取近百億美元的龐大利益，數發部卻只負責刪文，形同「只打蟑螂不除蟑螂窩」。他呼籲，數發部應要求落實「平台演算法監管」，設立詐騙廣告減量指標；金管會則必須啟動「虛擬資產實體落地」制度，讓現行八成流向海外的加密資產交易回到真正能監理的架構中。

此外，他強調受害者最關心的是「能不能把錢討回」，法務部應把「追贓賠償」列為首要目標，司法院也應將「被害人數」、「詐騙規模」與「是否賠償」納入判斷基準，讓詐欺不再是「高報酬、低風險」的行為。

林沛祥指出，詐騙早已不是零星犯罪，而是涵蓋金流、科技、洗錢的巨型產業鏈，產值動輒上看千億元，是一種「高效率的搶劫」。他表示，如今的警政儀表板已反映出沉痛現實：公部門單打獨鬥根本不夠，必須同時在法律制度、科技偵測與金融監理三方面同步升級。他強調，民眾最在意的不是怎麼防詐，而是「遭騙後是否有挽回的可能」。若不能重建公信力，真正打破詐騙的高利潤結構，台灣永遠甩不掉「詐騙王國」的標籤。

葛如鈞表示，政府一方面宣稱強力打詐，另一方面卻演變成「打詐未成，民眾先受害」，民眾帳戶遭不當凍結甚至長期封禁。他透露，最近接獲民眾陳情，指其銀行帳戶在毫無說明的情況下被封了兩年，期間無法交易，解封後也無補償機制。他質問：「錯封人民帳號、侵害財產權，難道不用負責？」並要求主管機關建立明確、透明且具救濟管道的制度，避免政府因過度執法讓無辜者成為代價。

張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞4位立委共同強調，打詐是跨領域、跨部會的整體戰，不是只靠砸70億到83億的錢就能解決。他們要求行政院打詐指揮中心與各部會在一個月內，針對公聽會提出的痛點，包括：KPI與預算效益重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產實際落地監管、完整的追贓返還與補償制度，提出具體書面改革版本，送交立法院並公開接受檢驗。

更多FTNN新聞網報導

「行政院沒有必須執行的壓力」卓榮泰發言引爆怒火 藍營開炮：賴卓帝制恐把台灣推向「威瑪共和國」危機

1800萬詐騙犯交5萬就回家 洪孟楷怒：怕未來國際印象「詐騙from Taiwan」

不實連署偵辦搞雙標！伍麗華案藍被重辦 何元楷怒：林沛祥案沒用同等力度查

