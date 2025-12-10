打詐財損年減53%！政院打詐指揮中心駁斥「預算翻倍詐騙不減」：立委指述與事實不符
[Newtalk新聞] 行政院打擊詐欺指揮中心今（10）日嚴正澄清，針對9日張智倫、吳宗憲、林沛祥及葛如鈞等立法委員在公聽會上指稱「打詐預算增加但成效不彰」，強調此說法與事實不符。最新數據顯示，今年11月詐欺財損金額較去年同期大幅下降53%，單月從126億7,594萬餘元降至59億9,122萬餘元，受理案件數也減少26%，從18,204件降至13,559件，顯示「打詐新四法」及「打詐綱領2.0」已見顯著成效。
打詐指揮中心表示，在全國警察與金融機構、超商協力強化關懷提問機制下，今年1至10月已成功攔阻超過117億元詐款，讓超過2萬名民眾免於被害，也保住2萬多個家庭完整。同時，警方積極偵辦詐騙集團，查扣不法利得達58.7億餘元，並已發還警示帳戶現金1億9,844萬餘元、虛擬資產2億1,526萬餘元，有效減輕民眾損失。
針對立委批評社群平臺監管不足及阻詐措施擾民，打詐指揮中心強調，下架涉詐廣告、停權詐騙帳號及設定警示帳戶是「打擊詐騙最有效的三把刀」，均依法即時執行，誤報與誤設比例極低。一旦民眾申訴或警方發現誤判，均立即復權或解除警示，確保防詐與人權平衡。
至於預算爭議，打詐指揮中心指出，今年度原本編列31萬4,000元，卻遭立法院全數刪除；年中追加20萬元預算亦未獲同意，全年預算實際為0元。儘管如此，打詐指揮中心仍全力推動跨部會協調，展現打詐決心。
打詐指揮中心最後呼籲，在野黨立委不應刻意無視政府與基層員警、金融從業人員的努力，傷害全國打詐士氣，並盼各界繼續支持打詐工作。
