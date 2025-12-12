打詐防車手！ATM戴口罩、安全帽恐領嘸錢 台灣首開全球先例

【記者許麗珍／台北報導】財政部日前要求公股行庫研議，戴口罩、安全帽者無法於ATM提款。金管會銀行局昨指出目前先鼓勵銀行，未來若要全面推動，須考慮三件事；此外，國外目前無此作法，台灣算是開先例。

財政部前天舉行公股金融事業例行業務會議，由部長莊翠雲主持，國庫署與公股金控或銀行董事長、總經理等人與會。財政部於例會上，提醒各公股銀強化打詐，針對詐騙集團為規避追查，常指派戴口罩、安全帽的車手透過ATM領款，此部分將由金管會統籌研議處理機制，例如限制佩戴口罩者無法透過ATM領錢或出現警報聲。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，目前金管會採鼓勵態度，而且還要考慮「銀行投入的成本、臉部辨識技術準確性、民眾接受度」等這三方面，未來會再找銀行公會等業者討論、研究具體可行方案。

張嘉魁指出，近年來詐團車手都是透過ATM來領取詐款，造成金流追蹤的斷點，銀行正提升ATM對臉部遮蔽的辨識技術，以科技阻止或延緩詐騙金流從ATM被車手提走。

據了解，已有部分銀行在特定ATM機台或自動化服務區，開始試推這種防車手的ATM，若車手臉上有遮蔽物，例如戴口罩或安全帽，無法全臉露出時，ATM就會發出警示音。

張嘉魁指出，一旦當ATM發出警示音，旁人就會注意，對車手會產生嚇阻效果，可能就不敢待太久。銀行局目前考慮能否全面推廣，要看可行性、銀行意願等。

張嘉魁指出，銀行局將再找相關單位和銀行開會討論導入臉部辨識示警功能的可行性，及相關契約和法規是否有要調整之處，目前初步來看，法規部分沒問題，會儘量鼓勵銀行來推動。接下來銀行局會了解銀行推動的最新情況，和所有銀行推動的意願。

