打詐預算翻倍國人無感 藍委要求部會1個月內提書面改善方案
打詐預算連年升高，但民眾對詐騙氾濫的體感卻沒有明顯改善。國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（9日）共同舉行檢視打詐效果的公聽會，痛批政府把打詐當成預算競賽與作文比賽。為此，他們要求重寫KPI、強化監管網路平台與虛擬資產境外交易所落地監管，並落實追贓優先與人權保障，以守護國人財產。
張智倫指出，從2022年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，2025年度打詐相關預算已來到近70億元，明年度更編列83億元。錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？他強調，預算效能與KPI必須說清楚，不是只看宣導場次，而是「財損有沒有減少」、「追贓有沒有增加」。
張智倫也質疑，國人到銀行領10萬元可以被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，「這種雙標必須徹底檢討」，並要求行政院打詐指揮中心在1個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。
吳宗憲也說，行政院報告口口聲聲說案件數下降、財損減少，但民眾感受到的是手機照樣被詐騙訊息轟炸、社群軟體一打開還是假投資廣告，「人民的感覺跟政府的報告，是兩個平行時空。」
林沛祥認為，民眾最關心的不只是怎麼防詐，更是「受害後有沒有機會拿回來」。政府要重建人民的信任，就要讓大家真的能感受到：詐騙不再是「高報酬、低風險」的犯罪，讓國人有一天可以大聲說出「我們不是詐騙王國」。
葛如鈞表示，希望主管機關能更有效打擊詐騙，透過完善立法讓中華民國不再籠罩於「詐騙之島」的陰影之下；然而目前的狀況卻變成「打詐未成，民眾先受害」。葛如鈞強調，數位人權是當前AI與科技快速發展下，全球關注的重要議題，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。
藍委們強調，打詐是總體戰，73億到83億的預算不能只是大撒幣。行政院打詐指揮中心與各部會應在1個月內，針對公聽會提出的各項痛點，包括預算效能與KPI重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。
