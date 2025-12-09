打詐預算飆升卻沒用 藍委要政院一個月提改善方案

因應國內詐騙橫行，國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞共同舉行「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。 圖：張智倫辦公室/提供

[Newtalk新聞] 因應國內詐騙橫行，國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今（9日）共同舉行「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，痛批政府把打詐當成預算競賽與作文比賽，要求行政院打詐指揮中心與各部會應於一個月內，針對預算效能與 KPI 重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

張智倫指出，政府打詐相關預算，從 2022 年「打詐綱領 1.0」的 1.28 億元，到「1.5 版」的 15 億元，再到「2.0 版」加上各部會計畫，今年度打詐相關預算已達近 70 億元，明年度更編列 83 億元，錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？預算效能與 KPI 必須說清楚。

張智倫也質疑，國人到銀行領 10 萬元可以被關切 4 小時，臉書（Meta）、Threads 等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，「這種雙標必須徹底檢討」，並要求行政院打詐指揮中心在一個月內，提出跨部會打詐預算與 KPI 的完整對照表，及追贓返還的具體成效。

吳宗憲表示，詐騙是民怨第一名，行政院報告與民意處於「平行時空」。並引用《路透社》數據指出，臉書（Meta）每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度 KPI。且國內八成虛擬資產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。

吳宗憲呼籲，數發部和金管會應落實「平台演算法監管」與「虛擬資產實質落地」，否則預算將淪為空談。且被害人最在乎「錢能否拿回來」，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務，積極查扣不法所得。司法院應將「被害人數」、「詐騙規模」與「是否賠償」列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態，讓人民看得到司法正義。

林沛祥指出，詐騙本質上是一種「高效率的搶劫」，最可怕的是已經形成完整產業鏈，產值動輒上看千億元。打詐儀表板上的統計呈現出非常沉重的現實，如果只靠公部門防詐絕對不夠，須同時從法律制度、科技工具、金融監理三個面向全面強化。

林沛祥呼籲，民眾最關心的不只是怎麼防詐，更是「受害後有沒有機會拿回來」。政府要重建人民信任，就要讓大家真的能感受到：詐騙不再是「高報酬、低風險」的犯罪，讓國人有一天可以大聲說出「我們不是詐騙王國」。

葛如鈞表示，希望主管機關能更有效打擊詐騙，透過完善立法讓中華民國不再籠罩於「詐騙之島」的陰影下；然而，目前狀況卻變成「打詐未成，民眾先受害」。數位人權是當前 AI 與科技快速發展下，全球關注的重要議題，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。

葛如鈞指出，他近日接獲陳情，一般民眾的銀行帳戶竟遭莫名封禁長達２年，期間無法交易，解除封禁後，相關的補償機制在哪裡？錯封人民帳號、侵害財產權，難道不用負責？他呼籲主管機關應立即檢討現行政策，建立透明、可申訴的制度，避免無辜民眾成為政府打詐過當的犧牲品。

