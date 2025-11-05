打詐體系升級 警政署29名高階警官異動、保二總隊職務升階
警政署為強化全國打詐能量，依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」及《詐欺犯罪危害防制條例》施行需求，修正中央警察機關組織體系，新增刑事警察局「詐欺犯罪防制中心主任」職務，並於11月7日統一辦理交接與到任，共計調整29名重要警職。其中，高雄市政府警察局第四序列警政監張文源（代理刑事局詐欺犯罪防制中心主任）正式陞任詐欺犯罪防制中心主任，負責統籌全國打詐策略與跨機關協調工作。
此次修編亦包括調整保安警察第二總隊部分職務等階，及調高刑事、航空、國道公路、鐵路警察局與保安警察第一至第七總隊督察長職務為警監。內政部參照地方警察局編制體例，完善警察官職務結構並適度增加警監員額。該案經行政院與考試院審議通過，內政部於11月5日發布修正組織法規，並於7日正式生效。
一、第三序列刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任及署屬警察機關督察長等警監職務
(一)高雄市政府警察局第四序列警政監張文源陞任警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任
(二)警政署警監督察陳清華調任警政署航空警察局督察長
(三)警政署交通組副組長黃益三調任警政署國道公路警察局督察長
(四)警政署警監督察張泰賓調任警政署鐵路警察局督察長
(五)警政署警監督察周振安調任警政署保安警察第一總隊督察長
(六)警政署警監督察賈立民調任警政署保安警察第二總隊督察長
(七)警政署保防組副組長張明和調任警政署保安警察第三總隊督察長
(八)臺南市政府警察局警政監歐祖明調任警政署保安警察第四總隊督察長
(九)高雄市政府警察局警政監洪振順調任警政署保安警察第五總隊督察長
(十)警政署警監督察唐嘉仁調任警政署保安警察第六總隊督察長
(十一)警政署行政組副組長張國哲調任警政署保安警察第七總隊督察長
(十二)警政署警監督察邱顯良調任警政署行政組副組長
(十三)警政署警監督察陳朝新調任警政署交通組副組長
(十四)臺北市政府警察局警政監董欣欣調任警政署保防組副組長
(十五)臺北市政府警察局警政監詹志文調任警政署警監督察
(十六)新北市政府警察局警政監陳金藤調任臺北市政府警察局警政監
(十七)新北市政府警察局第四序列警政監洪松田陞任新北市政府警察局警政監
二、第四序列警政署科長、保安警察第二總隊大隊長、直轄市政府警察局督察、專員、港警總隊副總隊長
(一)高雄市政府警察局督察黃維章調任警政署秘書室科長
(二)臺北市政府警察局督察王文生調任警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長
(三)警政署保安警察第二總隊督察長呂芳逸陞任警政署保安警察第二總隊第二大隊大隊長
(四)臺中市政府警察局督察王國峯調任警政署保安警察第二總隊第三大隊大隊長
(五)高雄市政府警察局督察蘇偉荃調任警政署保安警察第二總隊第四大隊大隊長
(六)臺南市政府警察局督察廖淦龍調任新北市政府警察局督察
(七)警政署臺中港務警察總隊副總隊長徐百瑄調任臺北市政府警察局督察
(八)警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長蘇文元陞任桃園市政府警察局督察
(九)桃園市政府警察局第四序列專員梁仲銘調任桃園市政府警察局督察
(十)警政署高雄港務警察總隊副總隊長廖正成調任桃園市政府警察局第四序列專員
(十一)警政署保安警察第四總隊第四大隊大隊長曾百溪陞任警政署臺中港務警察總隊副總隊長
(十二)警政署保安警察第五總隊第三大隊大隊長楊肇萍陞任警政署高雄港務警察總隊副總隊長
