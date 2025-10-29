打詐 華銀攜手高檢署簽合作意向書

法務部部長鄭銘謙（中）見證，華南銀行董事長陳芬蘭（右二）與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（左二）共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，並邀請華南銀行總經理黃俊智（右一）及金管會銀行局副局長王允中（左一）一同見證，凝聚跨域合作新力量。

▲法務部部長鄭銘謙（中）見證，華南銀行董事長陳芬蘭（右二）與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（左二）共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，並邀請華南銀行總經理黃俊智（右一）及金管會銀行局副局長王允中（左一）一同見證，凝聚跨域合作新力量。

華南銀行與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），強化檢銀之間的合作，在法務部部長鄭銘謙見證下，由華南銀行董事長陳芬蘭與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署MOU，公私部門協力攜手合作打詐，共同守護民眾財產安全。

為持續提升防詐效能，華南銀行運用AI科技打造專屬「雷神識詐模型」，有效提升異常交易偵測精準度與詐欺預防能力，不僅大幅降低人工審查案件量，異常帳戶設控率更準確提升6.8倍。另外，近年針對外籍人士參與詐欺犯罪比例攀升，透過嚴加管控外籍人士之開戶作業及帳戶交易，外籍人士遭通報為警示戶之比率大幅減少達一成以上，展現防詐措施獲得顯著成效，114年度截至9月底臨櫃已成功攔阻詐騙案件306件、金額高達新臺幣2.5億元。

此次與臺灣高檢署合作，運用資訊交換，深化橫向聯防與數據共享，迅速鎖定可疑帳戶，達成事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，並共同研議預警偵測機制，從源頭防堵詐欺，減少金融帳戶遭詐團利用，聯手遏止金融詐欺及洗錢犯罪發生，建構跨機關、跨領域合作，強化阻詐防線密度。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，防制詐騙是當今社會面臨的共同挑戰，面對這項挑戰，需要公私部門協力合作，共同打擊詐騙，所以今日所簽署的不僅是一份合作意向書，更是攜手守護國人財產安全的重要承諾。

華南銀行身為金融機構之一員，對於防堵金融詐騙一向不遺餘力，深入各鄉鎮、校園及地政事務所等不同客群進行反詐宣導活動。本次簽署MOU象徵檢銀攜手反詐的決心，透過「雷神識詐模型」，再結合跨機關資訊交換，強化防詐量能與預警精準度，未來將持續透過科技監控異常帳戶及教育訓練宣導等多管齊下，打造堅固安全的金融防護網。