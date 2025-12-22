打詐2.0版報捷 人頭帳戶案件較去年同期減少19%

台高檢署於今（12/22）日，舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」。台高檢署提供



台高檢署於本月22日舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，持續推動行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，以「強化防詐意識、減少詐騙案件發生數量及降低財務損失」為核心目標。同時懲詐團隊也交出好成績，今年1月至11月的電信詐欺及人頭帳戶新收案件數較去年同期均有下降，其中人頭帳戶案件更減少約19%。

懲詐成果顯著 案件數量下降

台高檢署檢察長張斗輝指出，打詐2.0版自推行至今已近一年，在懲詐團隊的努力下，今年1月至11月，各項查緝指標成效顯著，整體達成率達124%。統計顯示，電信詐欺及人頭帳戶新收案件數較去年同期均有下降，其中人頭帳戶案件更減少約19%，占電信詐欺案件比例由最高峰的83%降至57%。這些數據顯示跨機關合作已取得具體成果。然而，隨著詐欺集團手法轉向車手運作及利用人頭公司進行詐騙與洗錢，相關單位將進一步研擬對策，持續阻斷犯罪手法。

多方協作 提升防詐能力

這次會議廣邀全國高分檢察署、地檢署及多個部會與單位，包括金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、數位發展部、中央銀行、勞動部勞動力發展署、內政部移民署、法務部調查局及刑事警察局等，共同檢視打詐2.0的執行成效與未來策略。

會中，各單位針對不同領域的防詐措施進行報告與討論。例如，金融監督管理委員會提出強化異常帳戶偵測、高風險外籍人士帳戶控管及ATM防詐效能；數位發展部則針對網路詐騙通報查詢網3.0及防範第三方支付被濫用等議題提出具體措施；國家通訊傳播委員會則分享了對涉詐門號的跨部會清查聯防機制。

三波查緝行動 成效卓著

為有效打擊詐欺集團，台高檢署統合懲詐團隊，自11月3日至27日展開今年度第三波查緝行動，針對假投資、假愛情投資、假檢警及非法第三方支付等類型電信詐欺犯罪進行強力追緝。截至目前，共查獲並起訴3,576件案件，涉案人數達5,068人，其中羈押690人，並成功查扣犯罪所得金額約2億8,374萬元，以及不動產12筆、汽車64輛等資產。

為避免詐欺集團坐享不法利得，台高檢署強調將持續加強對核心成員犯罪所得的查扣與沒收，以填補被害人損失。此外，對於未與被害人和解或賠償損害的犯罪者，將從重求刑。針對法院輕判案件，檢察官亦將履行公益監督職責提起上訴，促請法院妥適量刑，以彰顯政府打擊詐欺的決心。

