「打贏韓國放鞭炮」 辜仲諒為經典賽聲請解除出境獲准

WBC世界棒球經典賽即將於3月5日開打，我國棒球協會理事長、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，卻因案遭判刑，並被限制出境及科技監控，為了帶隊到日本東京參加比賽，他向高等法院聲請暫時解除限制出境。

面對法官詢問，辜仲諒強調，小組賽中華隊一定要打贏韓國，若打贏會放鞭炮，法官最後准許他3月4日至9日暫時解除限制出境，若晉級8強再延展解禁。



台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

