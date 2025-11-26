打趴大陸星巴克 「瑞幸咖啡」傳12月登台 首間店開在這

大陸最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳12月登台，店址將選在台北南京東路三段，消息近期在社群上不斷發酵，疑似代理商的順昱控股公司已在官網菜單上貼出瑞幸咖啡英文Logo與圖案，掀起討論。瑞幸咖啡門市超過2萬家，2023年年營收首度超越星巴克在大陸的業績，成為大陸最大連鎖咖啡品牌。

大陸平價咖啡連鎖集團瑞幸咖啡總部位於廈門，以低價且多元的口味作為銷售策略，靠著9.9元人民幣（約45元台幣）的低價殺入市場。瑞幸咖啡2020年曾陷入財務造假風波，一度瀕臨破產，之後走出陰霾後捲土重來，在2023年全年淨利突破200億元大關，年營收則超車星巴克在大陸的業績，成為中國大陸最大連鎖咖啡品牌，門市超過2萬家，目前正積極拓展美國、新加坡、馬來西亞等海外市場。

如今瑞幸咖啡傳出即將來台灣展店，在社群平台Threads上掀起討論，傳店面將開在台北市的南京東路三段，一旁有星巴克，也有網友貼出瑞幸咖啡在台招募人才的訊息，職缺包括咖啡師、副店長、店長。

被認為是瑞幸咖啡代理商的順昱控股公司，目前已在官網上放上菜單，菜單上的飲品有著瑞幸的招牌標誌麋鹿及Luckin Coffee字樣，並預告「首家門市預計於2025年12月登場，敬請期待我們帶來全新的咖啡體驗。」

