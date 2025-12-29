打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

生活中心／朱祖儀報導

原PO稱讚北埔老街。（圖／資料照）

許多人放假出遊喜歡到老街走走逛逛、品嚐各地小吃。一名網友就透露，目前逛過最好吃的老街，就是位在新竹縣的北埔老街。文章曝光後隨即引起共鳴，眾人不僅推薦必吃美食，還大讚「我也喜歡，雖然老街很短，但食物有水準！」

一名網友在Threads發文表示，他目前逛過最好吃的老街就是北埔老街，還曬出當天品嚐的美食，包括麻糬、菜包、豆花、粄條、客家小炒、薑絲炒大腸等客家菜，讓人看了食指大動。

文章曝光吸引超過26萬人瀏覽，眾人紛紛推薦口袋名單，「拜託你去買廟旁邊的杏仁茶，全台灣最好喝杏仁茶」、「每次去必吃，游記餅舖一盒一盒的買」、「今天才剛去！！完勝北部超多老街，美食幾乎不踩雷，個人今日MVP『噹好吃鹹豬肉』，是幸福的味道」、「前幾天路過吃到陽光倉庫黑糖糕，超級驚豔」、「一口菜包才是當地人吃的」、「我更推薦哈克愛的擂茶。」

還有人說，「北埔老街相較隔壁內灣來說，沒那麼觀光性質，短而美還有很多在地特色客家美食，旁邊還有古蹟洋樓可以參觀，唯一缺點就是太短了逛不夠」、「身為30幾年的新竹人也很愛去」、「我也認同！超多別的老街沒有的東西」、「旁邊還有鄧南光影像紀念館可以逛！！裡面有一些互動的設備，很好玩。」

根據觀光署今年1至10月新竹縣各景點人潮統計資料出爐，發現北埔老街已累積79萬2037人次，位居第4名，雖然和第一名的內灣老街130萬6873人次有些差距，但兩者各具特色，北埔老街不只有道地客家擂茶及柿餅等美食，僅短短200公尺還有7座古蹟，非常值得旅客前往一探究竟。

