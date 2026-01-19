打通中科南北向交通要道 林祈烽爭取福林路延伸開闢工程 33

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市中科園區近年周邊產業聚落快速擴展，加上台積電中科二期新廠工程持續推進，西屯區溪西地區交通壅塞風險日益升高。為分散東大路與福雅路車流壓力，台中市議員林祈烽要求市府加速推動西屯區福林路延伸開闢工程（中科路延伸至福林路491巷），強化溪西地區南北向交通分流與路網銜接。建設局長陳大田指出，本案經費為24.98億元，市長盧秀燕已允諾支持，目前已正式啟動規劃設計作業，力拚今年底完成細部設計，待完成用地取得後，採分標方式動工，以加速整體工程進程。

林祈烽指出，7年來中科職員與福科國中師生人數翻倍成長，交通壅塞問題日益嚴重，福林路作為南北向主要都市計畫道路，其延伸開闢工程已刻不容緩。他強調，福林路延伸拓寬至中科路工程案，是他2022年競選連任的重要政見之一，近年來持續在議會提案與質詢，要求市府正視用地補償連年攀升及營造成本高漲的現實。

同時，林祈烽也提醒，台中市府應留意中央核定的生活圈道路交通系統建設計畫6.65億元補助款，恐因遲未啟動用地取得而面臨遭收回的風險。他並感謝盧秀燕承諾即刻推進相關作業，讓地方期待多年的建設得以正式啟航。

陳大田表示，為紓解西屯區週邊產業聚落所帶來的交通衝擊，在林祈烽積極爭取下，市府已正式啟動規劃設計，目前正辦理地質鑽探、水土保持及地質安全調查評估等作業，預計今年底可完成整體細部設計，後續若順利取得用地即可動工。然本案總經費高達24.98億元，未來將採分標方式推動，第一標為福林路至漢翔路段，第二標則為漢翔路至中科路段。除中央補助6.65億元外，市府尚須自籌18.33億元，其中高達16.98億元為用地費用，對於市府財政負擔不小。

台中市西屯區林厝社區發展協會理事長賴壽星指出，福林路是中科園區南北向重要聯外道路之一，未來若順利開闢，市府也應同步加速東西向的漢翔路開闢工程，否則現有西林巷路幅狹窄，恐引發新的交通瓶頸與安全隱憂。

對此，陳大田則回應，目前漢翔路第一標已依工程進度施工中，市府將持續穩健推動；但福林路與漢翔路整體用地費高達79.1億元，未來仍需仰賴議員與立委向中央機關積極爭取補助，減輕市府財政壓力，加速地方重大交通建設到位。

