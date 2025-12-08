打通交通瓶頸優化路網 中市打造宜居城市
[NOWnews今日新聞] 台中市近年在重大交通建設與人本環境改善上成果顯著，不僅多項延宕多年的工程順利突破瓶頸，更在內政部國土署「113年市區道路養護管理暨人行環境無障礙評鑑」中，勇奪直轄市組第一名殊榮。台中市建設局長陳大田表示，市府團隊秉持市長盧秀燕「人本、安全、宜居」理念，從建構大台中路網到推動美樂地計畫，致力將台中打造為市民最有感的幸福城市。
陳大田指出，三大交通動脈 串聯大台中生活圈，針對市民最關心的交通路網，市府團隊以高效率推動三大指標性工程。首先，沈寂20多年的「東勢豐原快速道路」第3、4標已成功合攏，未來將串聯山城與市區，提供安全便捷的醫療與通勤路廊。其次，被視為打通科技產業任督二脈的「市政路延伸工程」，完工後預計節省10至15分鐘車程，有效紓解台灣大道車流。
此外，「大肚和美大橋」成功跨越烏溪連結中彰兩地，大幅縮短15公里繞行距離、節省逾20分鐘車程；加上全台最大規模拆遷案之一的「大智路打通」工程，成功縫合新舊車站與鐵公路系統，全面活化站前商圈發展。
人行道與燙平專案 獲中央評鑑冠軍 在市區道路品質方面，建設局落實「行人優先」政策。自108年起，已完成545處人行道新建及改善（長度191公里），並針對134所學校優化總長38.8公里的通學步道。同時，「道路燙平專案」截至114年11月已累計完成超過4,086條道路，總長度達1,042公里。透過公設整併、路面優化與人行道拓寬，大幅提升用路安全，優異成效獲中央評鑑肯定，成為全台行人友善城市的典範。
美樂地計畫3.0 全齡共融新地標 除硬體建設外，市府積極推動「台中美樂地計畫」，目前已完成232座共融公園。全市682處兒童遊戲場更創下「100%安全檢驗合格率」，數量與密度皆為全國之冠。
特色公園如太平馬卡龍公園（全國最高11公尺溜滑梯）、中央公園（全國最長32公尺溜索）及首座泉源兒童交通公園，皆成為熱門打卡點。因應氣候變遷，美樂地3.0計畫更導入降溫遮陽與公廁改善措施，落實聯合國兒童權利公約（CRC），讓公共建設更有溫度。
陳大田強調，從交通路網的宏觀建設，到公園街道的微觀細節，建設局將持續以高品質工程，實踐「富市台中、行人安全」願景，讓市民在台中生活的每一天都更便利、安心。
