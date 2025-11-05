打通八堡一圳29公里水岸廊道斷點 二水鄉硯墨之道正式啟用

▲彰化縣政府推動「八堡一圳水岸廊道建置工程」，打通二水鄉復興村廊道斷點，今(5)日舉辦八堡一圳廊道啟用典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府推動「八堡一圳水岸廊道建置工程」，打通二水鄉復興村廊道斷點，今(5)日舉辦八堡一圳廊道啟用典禮，縣長王惠美表示，感謝交通部觀光署補助1,512萬元，縣府在議長謝典霖與所有議員的支持下，自籌1,100萬元，總經費達新臺幣2,612萬元。該工程以「硯墨之道」為主題，融合二水石硯產業特色，結合水圳與書法意象，打造兼具休閒與文化風格的踏青新場域，串聯三鐵跑水自行車道及二水鄉觀光自行車道，為地方觀光注入新活力。

▲王惠美表示，本次工程打通八堡一圳1號橋至復興橋之間的斷點，共計343公尺，縣府更優化水岸廊道延伸到坑口1號橋，共計改善1.3公里。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，「八堡圳」被稱為彰化母親河，對彰化農業發展非常重要，有八堡圳的灌溉，才能成就濁水溪流域的農業發展。本次工程打通八堡一圳1號橋至復興橋之間的斷點，共計343公尺，縣府更優化水岸廊道延伸到坑口1號橋，共計改善1.3公里。本週日(11/9)即將舉行的「台灣米倉田中馬拉松」，沿途也會經過水岸廊道，邀請鄉親繼2025台灣設計展後，親身體驗悠閒的在地風光。

▲八堡一圳水岸廊道建置工程以「硯墨之道」為主題，融合二水石硯產業特色，結合水圳與書法意象，打造兼具休閒與文化風格的踏青新場域。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，從員林市到二水鄉的八堡一圳水岸廊道全長29公里，本廊道從田中高鐵站分為南北二段，田中高鐵站往南17公里到二水連接到南投集集的「三鐵跑水」自行車道，讓鄉親能沿著百年水利設施「八堡圳」騎著自行車，欣賞二水花旗木，享受田園風光。田中高鐵站往北至員林台糖步道，計有12公里，未來也會規劃休憩節點、景觀照明、導覽指標及植栽綠化，並串聯埔心自行車道，提供民眾一個安全舒適、在地特色的休憩空間。

議員鄭俊雄代表致詞表示，2019年時向縣府提案八堡圳水岸廊道以串連田中、社頭、二水，在前瞻計畫爭取經費補助。感謝王縣長縣府團隊的協助，也感謝鄉長及地方仕紳的支持，讓鄉親與觀光客能享受設施。

二水鄉長蘇界欽表示，感謝王縣長縣府團隊的支持，以及中央交通部觀光署的協助，促成廊道串聯，也感謝在八堡圳用心努力的每一個人。地方及中央合作，共同努力帶動觀光及產業發展，廊道串聯之後，將能吸引更多人來騎自行車，未來也能辦理相關活動，帶動地方發展，讓二水更有活力及經濟價值，吸引更多人蒞臨。

參山國家風景區管理處秘書洪英逸表示，今天水岸廊道啟用，代表八堡圳自行車道打通任督二脈，遊客可以沿著八堡圳，從彰化高鐵站騎行到二水旅遊，不用再繞行到137線及141線，不管是安全性或便利性都大幅提升。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，縣府近年持續打造地方特色景點，優化民眾旅遊品質，本次啟用的八堡一圳水岸廊道，能在波光粼粼的水圳旁一邊聆聽自然聲籟，一邊旅遊健行，充滿視聽覺的多重體驗，相信將能成為南彰化旅遊新亮點，提供大家戶外踏青新選擇。