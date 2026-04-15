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打通公股銀行合作網絡！台灣金聯力推包租代管 結盟華銀落實「以租養老」
因應台灣正式邁入超高齡社會，台灣金聯子公司力興公司今（4/15）日與華南銀行簽署合作備忘錄，雙方將結合「包租代管」與「安養信託」優勢，開創「以租養老」異業合作新模式。台灣金聯董事長宮文萍指出，透過專業物業管理將長者閒置房產轉化為穩定租金，並銜接銀行信託給付，能確保銀髮族財務自主。此為台灣金聯與8大公股銀行結盟的第4站，未來將建構完整的公民營合作網絡，為民眾提供更有溫度的整合型全方位安養服務。
簽署儀式由台灣金聯董事長宮文萍與華南銀行總經理黃俊智共同簽署。宮文萍在致詞時說，整合型全方位安養信託已成為目前市場主流，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，符合當前社會需要，因此，台灣金聯積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。
宮文萍透露，目前已完成與台灣企銀、台灣銀行、第一銀行及華南銀行等4家銀行的合作簽署，近期還會與其他4家公股銀行簽署合作備忘錄，另有多家民營銀行主動希望合作，相信在極短時間之內就可以看到成果，屆時將建構出完整的公民營合作網絡，除了公公聯手、強強合作外，將昇華至公私聯手、幸福到手的境界。
宮文萍認為，華南銀行是「一間有溫度的銀行」，透過多元信託架構，滿足各年齡層的資產規劃需求。對於樂齡族與準備退休族群，提供「安養信託」、「以租養老信託」服務，讓退休生活安排更安心。2025年在金管會信託2.0第四期評鑑中，還一舉榮獲「安養信託獎」與「信託結盟獎」雙項殊榮，可見深耕信託領域的專業及用心，相信可為雙方業務合作奠定成功的基石。
宮文萍表示，到2025年底，台灣地區年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，安養信託就顯得非常必要。華南銀行在安養信託業務績效領先同業，擁有許多年長客戶，若以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過台灣金聯專業的不動產及租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。
宮文萍強調，推動平價住宅、都更危老、包租代管等業務，實現安心成家、安全居住、安適生活的核心理念，以落實「居住正義」目標，是台灣金聯業務推動的三大支柱。尤其包租代管業務，是成立25年來，經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業的重要經驗體現，去年10月開辦以來，已積極展開業務推展，目前績效逐漸顯現，尤其是與股東銀行展開跨產業之業務合作，提升企業品牌形象及業務拓展，創造互惠雙贏的成效。
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