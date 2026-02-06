打通新莊泰山任督二脈！侯友宜指關鍵時刻到 貴子坑10座橋5座今年完工

記者陳韋帆／新北報導

貴子坑溪跨溪橋梁工程，10座橋預計將有5座今年完工，加上莊田路即將在農曆年前通車，未來新莊及泰山間的交通將更加便利。（圖／地政局提供）

新北市長侯友宜6日前往塭仔圳重劃區視察貴子坑溪跨溪橋梁工程，他表示，「路通人就通」，10座橋梁預計將有5座橋今(115)年完工，加上莊田路即將在農曆年前通車，未來新莊及泰山間的交通將更加便利。

貴子坑溪跨溪橋梁工程共將興建10座橋，將是銜接新莊泰山的重要橋梁，目前皆尚未命名，暫僅以1~10號橋命名，今年預計有5座橋將率先完工，其中，9號橋(豐華路)將是最快完工的橋梁，預計4月完工。

廣告 廣告

侯友宜指出，未來10座橋梁全數通車後，泰山居民可經由橋梁直通新北大道與領航路，逐一打通交通網絡，提升新泰地區的往來便利性，進一步帶動地方繁榮與區域價值。

跨貴子坑溪共計規劃10座橋梁，除了已開通橋梁，今年將依序開通9號、4號、2號、8號及5號共5座橋梁；預鑄梁廠技術預計可大幅減少24個月工期；塭仔圳一區工程進度突破60%；二區工程進度達55%；目前區內10座高壓電塔下地工程僅剩最後120米地底洞道鑽挖；鄰近港泰自辦重劃區之莊泰路預計今年上半年完工。

新北市地政局局長汪禮國表示，跨溪橋梁施工介面極為複雜，需配合水利局建置疏洪箱涵、管線遷移及防洪斷面抬高，因此採取「組積木」概念的預鑄工法，在中牆及頂版等組件預鑄完成後直接吊掛組裝，不僅有效控管工期，也能在汛期間持續作業。此外，泰林路預計於今年底完成拓寬，待最後一段地底洞道完工交予台電架接電纜後，區內所有高壓電塔將全數拆除，讓塭仔圳重劃區重現開闊的天際線景觀。

汪禮國強調，儘管工程面臨缺工、物料上漲及配合各單位管線遷移等挑戰，目前一、二區工程進度均穩定推進中。未來貴子坑溪整體工程完工後，不僅能提升區域防洪標準，還將擁有優美的河岸公園綠地，徹底轉變過去鐵皮工廠林立的舊貌。地政局將在確保品質的前提下，全力趕辦全區重劃工程，為新北市民打造更安全、宜居的現代化都市環境。

更多三立新聞網報導

中部土方之亂有解！政院跨部會盤出三處聯合暫置場 共釋出144萬方容量

六都房市買氣全倒！這三市跌回十年谷底 2025轉向全面空頭已定調

台積電神話變惡夢？房市潮水退了！四大科學園區預售屋買氣重挫7成8起

新聞幕後／八里房價4字頭宜居？網狠酸「連麥當勞都沒有」 在地這樣看

