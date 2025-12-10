打通東港路連接校舍路 宜蘭市第11號計畫道路開闢工程動土

▲宜蘭市第11號計畫道路開闢工程動土祈福儀式。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市長陳美玲任內重要施政計畫的「宜蘭市都市計畫第11號道路」，在地方的引頸期盼，今(10)日舉辦動土典禮，現場嘉賓雲集，一同見證這項重要交通建設的啟動。

▲陳美玲市長致詞感謝多方支持讓工程順利動工。

宜蘭市第11號道路動工典禮在東港路二段361巷新東社區旁舉行，典禮在熱鬧的吉祥舞獅拉開序幕，並在祈福祭拜儀式及工程說明後，由市長陳美玲、市民代表會代理主席吳建基、縣府祕書長吳志宏、內政部國土管理署總工程師游源順、立委陳俊宇、縣議會議長張勝德、縣議員林岳賢、縣議員林錫明及資深市代林飛身等人擔任動土貴賓，現場有市公所主秘林正財率各課室主管及市民代表、里長等各界來賓多人到場，共同見證這歷史一刻。

▲動土典禮的舞獅表演。

11號道路為宜蘭市東區之南北向道路，開闢長度約430公尺，寬度20公尺，南北向分別連接東港路二段及校舍路，皆為東西向交通要道，往西可至宜蘭市中心，往東可通往台九線、國道五號及壯圍地區。

▲各界貴賓應邀舉行動土儀式。

11號道路位於密集住宅區內，且周邊鄰近宜蘭火車站、宜蘭轉運站、陽明交通大學附設醫院、員山榮民醫院等重大設施，以及黎明國小及宜蘭高商等學校，平日上下課尖峰時段車流量高，假日則因轉運站使用更是頻繁造成周邊路口交通瓶頸，宜蘭市公所配合宜蘭市東區都市發展進程積極爭取經費辦理11號計畫道路拓寬開闢。11號道路完工後，將與健康休閒專用區範圍內10號道路形成區域路網，提供計畫區及周邊社區聯外更加便捷之替代路徑，更有助於分散東港路及校舍路車流，紓解周邊交通壅塞問題，有效引導車流、人流，供給用路人安全、暢順與便捷的行車及通行環境，擴大地方交通乘載能量，增進居民生活品質。

▲動土典禮各界來賓合影。

市公所爭取生活圈道路交通系統建設計畫並獲內政部國土管理署及宜蘭縣政府補助辦理本案11號計畫道路之興闢，工程經費計9,000萬元，用地費約為2億9,369萬元，總經費共需約3億8,369萬元，由中央挹注2億2,830萬元補助款，宜蘭縣政府補助4,000萬元，公所自籌1億1,539萬元。計畫範圍內配置有雙向各2車道、人行道、排水溝及路燈等相關交通設施。工期為300日曆天，預計115年1月開工，同年10月完工。

▲陳美玲市長(中)與到場民代左起市民代表林雨蒼、連聖懷及復興里長蕭美珠、神農里長郭寶簧留影。

市長陳美玲表示，11號計畫道路能夠順利開闢，要特別感謝立法院游錫堃前院長在任期間的鼎力支持，同時也感謝立委、縣議員、全體市民代表的積極協助與持續關注，隨著宜蘭轉運站於112年10月啟用及宜蘭地區健康休閒專用區整體開發公共設施工程於112年5月完工，包含完成站前10號道路、民權路、站前廣場，11號道路開闢後將打通東區交通任督二脈，讓市民感受宜居城市之安全、便捷感，讓宜蘭市的交通路網更趨完善，共同邁向幸福宜市的願景。(照片記者林明益翻攝)

