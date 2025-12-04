打通陸市場！ 黃仁勳白宮會川普、國會見議員

輝達執行長黃仁勳，今天到華府進白宮見美國總統川普，也到國會和共和黨議員會談，討論美中在人工智慧上的競爭和對國安的影響，是輝達晶片能不能賣到中國的關鍵因素，黃仁勳親自出馬進行遊說取得初步勝利，限制美國晶片賣到中國的「獲得AI法案」被排除在美國國防授權法外，黃仁勳說這是明智的做法。

輝達執行長黃仁勳資料畫面。（圖／達志影像美聯社）

黃仁勳在華府的行程相當緊湊。上午他前往眾院議長強生辦公室與眾院共和黨領導層會面，下午則與參院銀行委員會的共和黨議員進行會談。美東時間下午5時，他在智庫CSIS發表演說。黃仁勳也特地前往白宮拜會美國總統川普，討論出口管制問題，並向川普致以節日祝福。

當被記者詢問時，黃仁勳表示此行華府主要是為回答有關人工智慧的問題，並表達對出口管制的支持，確保美國不僅擁有最頂尖的科技，還能在全球科技領域保持領導地位。他的遊說工作在國會方面已取得重大進展。目前國會兩院正就國防授權法NDAA進行協商，原本該法案要納入「獲得AI法案」，即要求美國晶片製造商在向中國或其他武器禁運國家出售先進人工智慧晶片前，必須先滿足美國客戶的需求。然而，目前「獲得AI法案」已不在NDAA法案中。黃仁勳認為議員們做出了明智的決定，他指出「獲得AI法案」比另一個AI擴散法案對美國造成的傷害更大。

輝達在美國國會的遊說工作面臨對中強硬派與主張AI安全倡議派的不同立場。對中鷹派擔憂高階晶片流向中國會影響美國國家安全。黃仁勳強調美國必須確保國家安全，但也指出中國自己已製造大量晶片，中國軍方擁有充足的晶片來製造他們所需的任何物品。

關於向中國銷售輝達晶片的挑戰，黃仁勳表示不能降級銷售晶片給中國，因為中方不會接受，而應提供具競爭力的晶片。他不確定中國是否會接受輝達H200晶片，目前美中雙方在一點上達成共識：沒有美國的晶片可出口至中國，他認為這是最糟糕且極為不利的情況。黃仁勳在接受羅根專訪時稱讚川普熱愛美國，思考事情務實且合乎邏輯。當被問及AI未來對國安的影響時，黃仁勳表示他不確定是否有人真正知道這個問題的答案。

