打造下一個周杰倫 北流鼓勵學生自由創作

北流推出的「北流雲取樣機」，推動音樂創作教育向下扎根，從國小到大學都能輕鬆上手，鼓勵學生勇於嘗試、自由創作，讓喜歡音樂的年輕世代，有機會成為下一個周杰倫。身為音樂創作人的北流董事長黃韻玲，也特別鼓勵學生不要害怕創作、勇敢嘗試；金曲最佳製作人陳君豪則形容：「做 beat 跟談戀愛一樣，先做了再說。」

針對近年許多新生代創作者未必具備傳統樂器背景，陳君豪也指出，樂器本身只是傳達情緒與想法的工具，「只要你有話想說，各種媒介都成立」，而取樣機正是一個相對容易上手的起點，能幫助更多人跨出創作的第一步，將生活中的聲音轉化為音樂。

此次校園巡迴工作坊不僅推動音樂創作教育，也成為學生實際接觸創作工具、培養創作興趣的重要實踐平台。最終場回到北流產業區舉行，也象徵北流在校園音樂教育推動上的一項重要里程碑。

