打造下一座護國神山 南台灣啟動智慧健康新引擎

為加速推動南台灣智慧健康生態系建置，國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院、高雄秀傳紀念醫院與工業技術研究院產科國際所，近日於高雄秀傳紀念醫院舉行三方合作會議，就臨床需求導向的智慧醫療研發、AI技術導入挑戰、產學合作機制與南部示範場域規劃等多項議題進行深入交流，展現聯手打造大南方智慧健康創新基地的共識與決心。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，該會議由秀傳醫療體系副營運長郭昭宏主持，陽明交大由智慧科學暨綠能學院院長郭志義率領學研團隊與會，工研院亦派出研究與策略代表出席；三方均強調，智慧醫療的落實需回到第一線需求出發，透過臨床端與學界密切對話，找出真正可解的問題，並搭配產業應用實力加速推進。

會中提出兩種創新合作模式，其一為學術成果驅動臨床合作，其二則借鏡「Unmet Clinical Needs Forum」概念，讓學者走進醫院晨會現場，直接與醫師對話並提出解決方案。郭昭宏副營運長指出，為避免合作案無疾而終，未來可考慮由博士生或專案人員協助追蹤進度，以專案管理方式確保合作推進。

陽明交大團隊分享多項AI醫療應用成果，包括遷移式學習於失智症影像診斷、臉部替換技術保護隱私、AI協助不良事件預測、以及結合語音系統的照護型機器人應用；秀傳醫院方面則可回饋實務觀察，例如將互動功能整合至病房面板、電視等既有載體，有助於在空間受限的院區更靈活導入；未來在路竹二期新院區與台南「安秀長照機構」中，亦可規劃作為智慧醫療的實地驗證場域。

郭志義院長提到，南部發展智慧醫療有迫切需求與絕佳條件，陽明交大將於一一六年開設高階主管AI專班，協助提升管理層對智慧技術的理解與信心，同時深化與南部醫療與產業界的連結，建立不依賴北部的智慧健康自主體系。

工研院方面談到，將協助三方建立長期溝通平台，提供資源整合與策略規劃協助，並配合合作進程推動場域交流與技術對接；未來亦可逐步擴大合作層級，串聯更多南部醫療院所、產業與政府資源，共同打造具示範意義的智慧健康發展模式。

三方代表在會中皆表達高度共識，未來將持續深化夥伴關係，選定具體合作議題展開概念驗證（PoC），從實際需求出發，推動科技落地、提升醫療品質，並以高雄為核心，形塑兼具國際視野與在地實力的智慧健康創新典範。