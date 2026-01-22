打造世界級動畫工作室模式！Netflix重磅宣布與MAPPA策略合作 未來作品獨家播出

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

影音串流平台Netflix昨（21）日宣布，與日本動畫公司龍頭MAPPA締結戰略合作夥伴關係，將攜手推動以全球市場為導向的動畫企劃，從故事構想甚至到周邊商品販售，將展開全方位商業合作，且往後這些作品將會於Netflix獨家播出。

Netflix內容部副總裁坂本和隆（左）與MAPPA代表取締役社長大塚學（右）（圖／Netflix提供）

MAPPA是MADHOUSE前製作人丸山正雄在2011年設立的動畫公司。旗下有多部獨立製作作品，先前曾透過《鏈鋸人》挑戰以工作室為主導的IP開發模式，並憑藉《咒術迴戰》在全球受到矚目。

MAPPA正不斷突破傳統製作公司的框架，勇於嘗試新型商業模式，並致力於推動日本動畫在國際舞台的躍進。Netflix對於這種以「企劃構思」與「主體性」為核心的製作理念深感共鳴。透過全球超過半數會員皆有收看動畫的習慣的Netflix平台，雙方將打造一個能將MAPPA作品即時推播至全球190多個國家與地區的環境。

針對本次合作，MAPPA代表取締役社長大塚學表示：「今後的日本動畫工作室應該具備全球視野來掌握觀眾需求，從企劃開發階段到最終觸及觀眾，甚至是相關的商業拓展，都應主動承擔責任並領導進度。」

Netflix內容部副總裁坂本和隆則表示：「我們希望將 MAPPA的原創製作能力與Netflix的全球觸角結合，再加上雙方在創造有趣作品時不可或缺的『挑戰的勇氣』，共同開拓動畫的更多可能性。」



