打造中台灣生活美學新風貌 「工藝之森-台灣工藝新銳設計展」中央書局開展

工藝之森-台灣工藝新銳設計展於中央書局開展 至12月31日止。（圖/中央書局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中部地區唯一入選第一屆百大文化基地的書店「中央書局」，為深化地方文化主體性，落實文化生根，串連在地文化平台，攜手台灣工藝研究發展中心，延續其「慢活SLOHAS」策展軸線，邀請新銳工藝家，以森林為主題，用最前衛的時尚作品呈現中台灣的生活美學，「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。

展出作品包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金包。（圖/中央書局提供）

2020年原址重返的中央書局，是2025年第一屆百大文化基地，中部地區入選的22家基地中，唯一入選的獨立書店。秉持重返是冀望透過書香，串聯起中台灣的人與土地，用嶄新的生活態度詮釋文化的理念，持續與在地文化平台攜手合作，透過書香注入能量。「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」匯集山本口金店、吟遊文創、元泰竹藝社、HON STUDIO等四家品牌，精選35件文創作品，從金屬、皮革、竹子到以無形文資工藝絨花等為媒材，傳統工藝結合當代藝術與生活型態，呈現工藝家對自然的崇敬與慢活的生活態度，彰顯文化傳承與永續實踐的生命力。

廣告 廣告

中央書局展出新銳工藝家作品，歡迎讀者一起來體驗中台灣新生活美學。（圖/中央書局提供）

展出作品包括兩位在地新銳工藝家的作品。擅長以無形文資工藝為媒材，從生活植物與在地場域出發，轉化為當代藝術語言的陳立凡，做為三個孩子的母親，以柔軟的視角和媒材，透過金屬絲線、紙片、嫘縈、蠶絲等FSC認證的永續材料，纏繞出對生活的期許與祝福。創設吟遊文創品牌後，更致力無形文資工藝的推廣，獲得2023 A+文化資產創意獎文資工藝設計類傑出特別獎。另一位是返鄉接手家族竹工廠的竹三代林家宏，將傳統竹藝結合環保理念，開發出各種實用的生活用品，以孟宗竹製作的高溫、耐摔器物，與首創的代表作竹牙刷，已是中部地區時尚生活提案的代表作之一。

新銳工藝家陳立凡展出最新榮獲2025TCOD台中原創-創意生活類獎的作品《入世自成芳》掛畫。（圖/中央書局提供）

展出作品還包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金店經典皮包、皮夾，和強調再生與環保的HON STUDIO斜肩包。前者品牌以口金作爲所有商品設計的出發點，耐用、堅固，能長久使用，減少不必要的浪費；後者融入現代居家與個人風格的皮革作品，都是讓工藝成為生活中寧靜致遠心靈依歸的重要代表作。

此次展出後，中央書局將持續邀請在地新銳工藝家舉辦品牌個展，讓絨花、竹藝、藺草等無形與有形文化資產的當代詮釋，能一一在書香中和讀者相遇。