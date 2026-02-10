打造串聯嘉義公園與嘉義樹木園水岸廊道 嘉市北排水維新支線護岸改建完成

嘉義市「北排水維新支線（1K+893～2K+108）護岸改建應急工程」，去(114)年12月26日順利完工／嘉義市府提供





嘉義市政府獲經濟部水利署補助辦理「北排水維新支線（1K+893～2K+108）護岸改建應急工程」，已於去(114)年12月26日順利完工。市府指出，工程除有效改善河岸安全，也同步打造串聯嘉義公園與嘉義樹木園的水岸廊道，提供市民兼具防災與休憩功能的友善空間。

工務處表示，工程範圍鄰近嘉義公園及嘉義樹木園，為市民日常休閒活動的重要場域。原有護岸多為早期砌石或基礎較淺之混凝土結構，長年受雨水及水流沖刷，局部已出現崩落與掏空情形，若持續擴大恐影響周邊土地及民宅安全，因此市府啟動護岸改建工程，以確保市民安全。

本案總經費約新臺幣1,100萬元，採用兼顧安全與生態的石籠工法，在穩定護岸結構的同時，保留水域多孔隙特性，維持生態連通性，於防洪安全與生態保育間取得良好平衡。工程並新設親水步道及一座橫跨渠道的橋梁，讓市民能輕鬆往返嘉義公園與嘉義樹木園，提升整體動線順暢度，為散步、休閒及親近自然增添更多選擇。

工務處進一步指出，後續已另行向內政部國土管理署爭取補助，將接續推動「嘉義公園、樹木園－雙園縫合計畫」，規劃營造親水空間，設置廣場及休憩設施，逐步串聯兩座公園綠地，打造兼具生活品質與生態價值的林蔭步道。

工務處強調，每一項基礎建設都是為讓市民擁有更宜居與永續的環境而努力，誠摯邀請市民朋友於閒暇時走進嘉義公園與樹木園，在綠意與芬多精環繞中，感受輕鬆愜意的城市生活。

