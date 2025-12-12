打造主權AI 國網雲端算力中心啟用 引進下世代全光網路技術

賴清德總統到南部科學園區主持「國網雲端算力中心」啟用，與國科會主委吳誠文、台南市長黃偉哲等人共同啟動。（郭良傑攝）

賴清德強調，「算力就是國力」，台灣要成為具備自主、可信與韌性的AI科技國家。（郭良傑攝）

國科會主委吳誠文強調，國網雲端算力中心的啟用，不僅支撐產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。（郭良傑攝）

賴清德總統參觀主持「國網雲端算力中心」啟用後並進入參觀。（台南市政府提供／郭良傑台南傳真）

為迎向AI時代智慧國家，行政院積極推動「AI新十大建設」方案，國科會主導在南部科學園區的「國網雲端算力中心」12日正式啟用，賴清德總統到場主持並宣布，國研院國網中心和日本NTT、中華電信合作，引進「下世代全光網路技術」，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提高資料傳輸速度。

賴清德指出，日本政府還特別於APEC雙邊會議中感謀完成全光網路技術開發，同時也感謝台灣協助NTT把全光網路技術引進。今天成立的國網雲端算力中心兼具大型AI／HPC算力基地與國際電信節點功能，為我國推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，象徵台灣在全球數位競争中強化科技自主與算力韌性，啟動主權AI新篇章。

賴清德強調，台灣不能永遠依循國外廠商訂定的系統規格，更要鼓勵台灣的廠商發展我們自己的算力系統架構，從專用積體電路晶片，到超級電腦部網路的設計，使用台灣廠商研發的運算、儲存設備，以及通訊網呈器等,搭配臺灣的矽光子技術發展，以後能夠使用全光的網路來連結台灣的資料中心。

國科會主委吳誠文表示，國網雲端算力中心的啟用，不僅支撐產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。依據整體規劃，國研院國網中心的算力將擴展至 23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心和預計2029年啟用的台南沙崙智慧創新算力中心，形成南臺灣科技廊帶的雙算力核心。

吳誠文指出，今日正式啟動的「台灣算力聯盟」，顯示台灣算力持續擴充，由政府與業界攜手建立完整的算力產業生態系，透過公私協力，打造一座真正能生產 AI、部署AI、加速AI的在地工廠，為台灣科技自主與產業創新注入強大動能。

賴總統指出，「算力就是國力」，面對AI時代的全球競争，台灣不能只是硬體製造的供應者，更要成為具備自主、可信與韌性的AI科技國家。政府提出「AI新十大建設」，聚智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸，目標在2040年讓台灣成為全球AI創新樞紐。這次啟用的「國網雲端算力中心」，是整體藍圖中最重要的關鍵環節，也代表台灣從「矽島」邁向「人工智慧島」的堅定步伐。

